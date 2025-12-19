Ence y sindicatos alcanzan un acuerdo para el ERE en la fábrica de Pontevedra

Ence ha alcanzado un acuerdo para el ERE con la representación legal de los trabajadores de la fábrica de Pontevedra, oficinas centrales de Galicia, de Navia y de Madrid, y queda pendiente de ratificación en asambleas.

Finalmente, los términos del acuerdo pasan por alcanzar 35 salidas, cuando se proponían 39 inicialmente, vinculadas a salidas voluntarias. En este contexto, dentro de seis meses se volverán a reunir las partes para evaluar la situación.

La compañía recuerda que tras sumar cuatro trimestres consecutivos de pérdidas, Ence ha puesto en marcha un plan de eficiencia y competitividad en su negocio de celulosa que se implementará en el periodo 2025-2027 apoyado en dos pilares.

También se refiere a la adopción de soluciones de Inteligencia Artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, a la racionalización de sus procesos operativos.

"La ejecución de los proyectos de los que se compone este plan implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo que se implementaría hasta 2027", apunta.

Estas amortizaciones de puestos, según indica, exigen llevar a cabo inversiones previas que permitan automatizar tareas o mejorar los procesos actuales, algunas de las cuales se han realizado ya en 2025.