Cobre San Rafael y los parquistas de Carril refuerzan su alianza para proteger el marisqueo

Cobre San Rafael y la agrupación Parquistas de Carril OPP89 han renovado su convenio de colaboración hasta 2027 con el objetivo de analizar y reducir el impacto de los depredadores en los bancos marisqueros de Carril, una de las principales preocupaciones del sector en la ría de Arousa.

La alianza entre ambas entidades refuerza así su compromiso con la protección ambiental y la sostenibilidad de una actividad clave para la comarca.

El acuerdo prioriza el estudio científico de especies depredadoras, cuya proliferación está afectando de forma significativa a la producción de bivalvos.

En este contexto, el director general de la compañía minera, Fernando Riopa, subrayó que las inquietudes de la ría son también las de la empresa, destacando la voluntad de colaborar con el sector para preservar uno de los ecosistemas pesqueros más valiosos de Europa.

Desde la OPP89, su presidente José Luis Villanueva advirtió de que la situación de la raya conocida como "uxa" es crítica en los bancos marisqueros y que el sector no puede afrontarla en solitario. En este sentido, puso en valor que la renovación del convenio aporta recursos tecnológicos y respaldo económico, permitiendo avanzar hacia soluciones basadas en datos científicos y resultados verificables.

La colaboración se materializará en un programa de monitoreo avanzado, desarrollado junto a la empresa Aquacorp, que incorporará cámaras submarinas y sistemas de Inteligencia Artificial para detectar y analizar la presencia de depredadores.

Cobre San Rafael financiará el equipamiento y su mantenimiento, mientras que la OPP89 colaborará en la instalación, retirada y cuidado de los dispositivos. Además, la empresa respaldará campañas de control autorizadas por la Xunta, con seguimiento científico para evaluar su eficacia.

Este trabajo se complementa con la continuidad de las campañas de control de la calidad del agua durante 2026 y 2027, dentro de una estrategia de vigilancia ambiental más amplia. Los datos obtenidos en los últimos años confirman una calidad del agua catalogada como “buena”, sin indicios de alteraciones asociadas a la actividad minera histórica, información que ha sido compartida con los organismos competentes.

Diversos estudios independientes del CSIC y de la Universidad de Santiago de Compostela avalan que tanto el río Ulla como la ría de Arousa mantienen un estado ecológico "bueno" o "muy bueno", con impactos ambientales antiguos limitados a zonas muy concretas. Estas conclusiones refuerzan la importancia de la monitorización continua y la transparencia informativa para garantizar la conservación de los ecosistemas acuáticos.

La iniciativa se enmarca en el programa de responsabilidad ambiental Terras do Ulla, que incluye un plan integral de restauración de la antigua mina de Touro-O Pino, con una inversión superior a los 3,4 millones de euros.

Las actuaciones, basadas en miles de registros ambientales analizados por la Universidade da Coruña, buscan recuperar los pasivos históricos y asegurar una gestión sostenible del agua, reafirmando el compromiso de Cobre San Rafael con su entorno.