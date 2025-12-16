El 47% de las empresas de Pontevedra gestionan bajas temporales superiores a 30 días

La Confederación Empresarial de Pontevedra celebró este pasado lunes su Asamblea General con el objetivo de hacer balance de un ejercicio económico, el de 2025, que llega a su fin. Entre otros datos, los empresarios pontevedreses pusieron de manifiesto cuestiones como que el 47% de las empresas deben gestionar bajas por enfermedad común que superan los 30 días, una "problemática", dijeron, "que dificulta enormemente la gestión de pequeñas y medianas empresas con menos recursos".

Con respecto a lo anterior, no obstante, el 78% de las empresas reclaman una mejor coordinación y seguimiento de la incapacidad temporal por parte de mutuas colaboradoras y del Servizo Galego de Saúde.

Con todo, durante el acto, al que asistieron numerosas autoridades y representantes empresariales de Galicia, entre todos ellos, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, y el director de Economía de CEOE, Gregorio Izquierdo, se hizo un balance positivo del año todavía en curso.

Se aprobó el presupuesto para el 2026 y se acordó un nuevo Plan de Actuaciones, destacando la evolución positiva de la entidad año tras año. Así, según precisaron desde la CEP, el periodo de 2025 supuso un incremento del resultado final superior al 60%.

Dificultad de atracción y retención de talento

La clausura institucional, a la que también asistieron la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, Jose González; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; o la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, Luisa Sánchez; arrancó con Pablo Louro, vicepresidente de la CEP.



Una vez terminada la primera intervención, fue el turno de Gregorio Izquierdo, director de Economía de CEOE, para subirse al atril. En su discurso, Izquierdo hizo un análisis del contexto económico actual a nivel nacional. Le siguió el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, quien quiso poner en valor en su discurso el compromiso de la Confederación con el impulso del tejido empresarial de la provincia en "un año complicado".

Por otro lado, Cebreiros avaló los buenos resultados de un 2025 lleno de actuaciones por parte de la organización: "La CEP vuelve a crecer. Séptimo año consecutivo con beneficios relevantes. Y no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo, del compromiso y del trabajo bien hecho", dijo.

También aprovechó el presidente de la CEP para hacer un llamamiento a la mejora continua del tejido empresarial en un momento delicado a nivel de diálogo social y colaboración público privada. "La falta de diálogo no solo genera incertidumbre; debilita valores básicos de convivencia y de país. Por eso, reiteramos nuestro compromiso de hacer oír la voz del empresariado ante los cambios que se anuncian y ante una inseguridad jurídica que puede pasarnos factura a todos", expuso.

En cuanto a la competitividad de la provincia y de la comunidad autónoma, el presidente de la CEP puso de manifiesto una vez más la necesidad "de construir una agenda compartida" para actuaciones clave como un Corredor Atlántico en condiciones, con unas conexiones ferroviarias con el resto de Europa que permitan poner a la provincia de Pontevedra en el mapa.

En su discurso, Cebreiros también abordó la dificultad de atracción y retención de talento, reiterando la disposición de la Confederación a colaborar con las administraciones para avanzar en soluciones compartidas.

Por último, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, puso el broche de oro a la clausura con una intervención en la que ofreció una visión institucional sobre los principales desafíos y oportunidades de la economía gallega, así como el papel de la administración autonómica en este ámbito.