Despiden a todos los trabajadores del turno de noche de la empresa NEFAB Pontevedra

Los trabajadores del turno de noche de la empresa NEFAB Pontevedra han sido despedidos, tal y como ha denunciado el propio comité de empresa. Además, este ha alertado sobre el riesgo para la continuidad de la planta de no dar marcha atrás en estos ceses de contrato.

El comité ha calificado la situación de la factoría, ubicada en Ponte Caldelas (Pontevedra), de "grave". En este sentido, ha asegurado que "cada puesto de trabajo perdido implica menos consumo en el comercio local, menos actividad en la hostelería y un futuro más incierto para las familias" de la zona.

"Situación económica adversa"

El sindicato CUT ha denunciado que la empresa justifica los despidos alegando una "supuesta situación económica adversa", cuando la "realidad" es que "los problemas derivan de la mala organización interna y de una gestión incapaz de planificar correctamente la producción", ha recogido Europa Press.

"Esta falta de dirección no solo explica lo que está pasando ahora, sino que pone en riesgo la continuidad de la planta y el resto de los puestos de trabajo", han señalado desde el sindicato.

Por ello, el comité ha exigido a la empresa que "rectifique" y que readmita al personal despedido, abriendo un "proceso real de diálogo" para abordar la adopción de medidas de planificación, organización e inversión que garanticen la continuidad de la actividad y de los empleos.

Además, han convocado una manifestación para el sábado, 20 de diciembre, a las 12.00 horas, desde el campo de fútbol de A Barcia, para reclamar la readmisión de los despedidos.