Concluye sin avances una nueva reunión por el ERE en Ence, que afecta a la fábrica de Pontevedra

La fábrica de ENCE en Pontevedera durante una jornada de huelga de trabajadores de ENCE Pontevedra, a 30 de enero de 2025 Adrián Irago - Europa Press

"Sin avances". Así ha terminado la nueva reunión de la dirección de Ence y los representantes de los trabajadores sobre el expediente de regulación de empleo (ERE), que afecta a la factoría de Pontevedra. El comité ha criticado la "falta de información", en palabras de su portavoz, Santiago Cerqueiro.

"Seguimos sin considerar procedente la medida del ERE", advierte Cerqueiro, quien, en declaraciones a Europa Press, indica que la plantilla valorará nuevas movilizaciones. El procedimiento de despido colectivo afecta a la fábrica de Pontevedra, oficinas centrales de Galicia, oficinas centrales de Madrid y oficinas centrales de Navia.

El pasado jueves, la compañía trasladó a la comisión negociadora la documentación justificativa de este proceso, además de que "mantiene la voluntad de negociación para alcanzar un acuerdo que dé respuesta a la situación". Entre las 39 salidas, dijo, ofrecerá prejubilaciones y bajas incentivadas, sin descartar la posibilidad de alguna recolocación en otras factorías del grupo.