Marosa inaugura sus nuevas oficinas en Vigo para consolidarse como empresa global con raíces gallegas

La compañía tecnológica especializada en soluciones de cumplimiento fiscal (TaxTech) Marosa inauguró este lunes sus nuevas oficinas en el centro de la ciudad olívica, un espacio que refuerza su papel como empresa global con raíces gallegas y marca un nuevo hito en su trayectoria.

La scale-up supera ya los 100 empleados y además de las instalaciones en la calle Reconquista, dispone de oficinas en Madrid y cuenta con empleados en Reino Unido, Países Bajos, Italia y Portugal, desde donde presta servicio a clientes en toda Europa.

A la inauguración asistieron la concelleira de Educación del Concello de Vigo, Olga Alonso, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, entre otras autoridades y figuras del tejido empresarial gallego.

Pedro Pestana da Silva, CEO y fundador de Marosa, destacó el "orgullo" por el equipo y "del trabajo duro" que se lleva a cabo en la compañía."Nos encontramos ante una oleada de regulación que impone el uso de nuestro software y tenemos la ventaja de que somos una empresa relativamente pequeña, por lo que las decisiones las tomamos al momento, y eso es una gran ventaja", añadió el CEO de Marosa.

Marosa se ha consolidado como empleador local de referencia en Galicia, incorporando de manera continua a profesionales egresados de la Universidad de Vigo, junto a perfiles sénior de toda Europa, lo que le permite competir en el mercado internacional y ofrecer soluciones avanzadas para sus clientes.