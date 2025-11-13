La Xunta abre el plazo para la adquisición de 33 parcelas de la Plisán

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado que se ha abierto el plazo para la adquisición de 33 parcelas de la Plataforma Loxística e Industrial Salvaterra-As Neves (Plisán).

Según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, se pondrán a disposición del tejido empresarial un total de 135.933 metros cuadrados, que podrán adquirirse en propiedad o a través de la constitución de derecho de superficie. El sistema de adjudicación es de puja al alza a favor de la empresa que ofrezca la oferta económica más ventajosa.

Las empresas interesadas disponen de 20 días hábiles, a partir de este viernes y hasta el 12 de diciembre, para presentar sus ofertas por aquellas parcelas seleccionadas. El precio varía entre los 79,6 euros y los 85,6 euros, con una media de 83,2 euros.

Las superficies van desde los 1.786 metros cuadrados de la más pequeña hasta los 8.743 metros cuadrados, aunque se pueden agrupar parcelas hasta alcanzar una superficie máxima de 49.681 metros cuadrados.

Aquellas que resulten ganadoras en las pujas dispondrán de un plazo máximo de tres años, contados desde el momento de formalización de la escritura pública de propiedad, para iniciar la actividad en la parcela adquirida y deberán desarrollar la actividad durante un período mínimo de cinco años contados desde el inicio de la misma, y durante ese plazo no podrán llevar a cabo operaciones de venta, división o segregación.

En el caso de las empresas que adquieran un derecho de superficie, deben cumplir las mismas condiciones y abonar mensualmente el canon correspondiente, solicitar la autorización de los promotores de la Plisán para el caso de que pretendan hacer una transmisión a terceros y permitir cuantas inspecciones consideren necesarias.