La plantilla de Ence se siente "engañada" tras años de apoyo a la continuidad de la fábrica en Pontevedra

La fábrica Ence durante una nueva manifestación contra las empresas de celulosa Altri y Ence, a 16 de junio de 2024, en Pontevedra, Galicia (España) Adrián Irago / Europa Press

Ence "ha roto los compromisos adquiridos con sus trabajadores y con la comarca", según la secretaria general de Comisiones Obreras en Galicia, Amelia Pérez. La sindicalista ha recordado el respaldo de la plantilla a la continuidad de la fábrica de Lourizán tras un largo proceso judicial que concluyó con el Tribunal Supremo avalando la continuidad de la fábrica en la Ría de Pontevedra hasta 2073.

Según afirma Pérez, la plantilla se siente "engañada" y "traicionada". "Dos años después vemos que no era cierto lo que nos prometieron; la empresa nos utilizó para su interés y hoy genera muchas dudas y desconcierto", reprocha, según declaraciones recogidas por Europa Press en una rueda de prensa celebrada este jueves por CC.OO.

El comité de empresa anunció 12 días de huelga a lo largo de este mes de noviembre contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la compañía. Según Comisiones Obreras (CC.OO.), el ERE supondría el despido de 39 empleados en la planta pontevedresa —más del 15% del total—, 90 en la factoría de Navia, entre 6 y 8 en las oficinas de Pontevedra y entre 3 y 5 en las de Madrid.

El sindicato critica que la compañía "mezcla centros de trabajo con realidades laborales distintas" para justificar los despidos "desde una perspectiva puramente contable". El sindicato acusa, además, a la dirección de aplicar tácticas "de chantaje y división" entre los distintos centros, manteniendo la fábrica parada durante varios días y aplicando servicios mínimos del 100%.

Por su parte, el secretario comarcal de CC.OO., Omar Vázquez, y presidente del comité de empresa de Ence en Pontevedra, advirtió que el conflicto "no va a ser de semanas, sino de meses y hasta las últimas consecuencias". "Preferimos condenar a muerte a la empresa antes que ser cómplices de ni un solo despido después de todo lo que ha pasado esta plantilla por la permanencia de la fábrica", advirtió.

El comité ha convocado nuevas jornadas de huelga, la próxima el viernes 21 de noviembre, y prevé paros adicionales durante los meses de noviembre y diciembre. Además, CC.OO. ha pedido la intervención de la Xunta de Galicia y del Partido Popular, a quienes responsabiliza de no garantizar los compromisos de empleo asumidos por la empresa, ya que el conflicto "trasciende lo laboral".

Respuesta de Ence

La empresa Ence Energía y Celulosa ha reiterado este jueves su anuncio de puesta en marcha de un Plan de Eficiencia y Competitividad que se desarrollará entre 2025 y 2027, "tras sumar cuatro trimestres consecutivos de pérdidas". La compañía ha explicado, a través de un comunicado oficial, que el programa se apoya en la adopción de soluciones de Inteligencia Artificial, reingeniería y automatización de procesos, y la racionalización de sus operaciones.

Según la empresa, la ejecución de este plan "implica una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo que se implementaría hasta 2027". Ence subraya que las amortizaciones de puestos de trabajo estarán precedidas por inversiones tecnológicas y de optimización que permitan automatizar tareas o mejorar los procesos actuales.

De forma paralela, la compañía insiste en que mantiene activo el proyecto 'Pontevedra Avanza', que contempla una inversión de cerca de 120 millones de euros destinada a actuaciones de mejora y modernización. La empresa pretende reforzar su competitividad a medio plazo y avanzar hacia un modelo industrial "más eficiente, sostenible y tecnológicamente avanzado", según recoge el comunicado.