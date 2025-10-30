La viguesa Centum, ganadora del Premio Pyme del Año 2025 en Pontevedra
Fundada en 2005, desarrolla sistemas aeronáuticos de tecnología innovadora para mejorar la seguridad integral de nuestro entorno a través de una conectividad inteligente y cuenta con presencia en Europa y LATAM
La empresa Centum Research & Technology, S.L. ha recibido este jueves el Premio Pyme del Año 2025 de Pontevedra, un galardón que conceden la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, la Cámara de España y el Banco Santander, en colaboración con el diario Faro de Vigo.
Fundada en Vigo en 2005, desarrolla sistemas aeronáuticos de tecnología innovadora para mejorar la seguridad integral de nuestro entorno a través de una conectividad inteligente y cuenta con presencia en Europa y LATAM.
El acto se ha celebrado en la sede de la Cámara de Comercio en Vigo, presidida por José García Costas, y ha contado asimismo con la presencia, entre otras autoridades, del secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández, el delegado del Estado en el Consorcio Zona Franca de Vigo David Regades, la teniente de alcalde y responsable del área de Empleo, Ana María Mejías, y la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra Luisa Sánchez.
El jurado también ha concedido también cuatro accésits en las categorías de Internacionalización; Innovación y Digitalización; Formación y Empleo; y Empresa Sostenible.
- Accésit de Internacionalización, se ha otorgado a Ictel Ingenieros, S.L., más conocida con su nombre comercial de Roommatik, ubicada en Vigo y especialista en soluciones de software para el sector hotelero.
- Accésit de Innovación y Digitalización, ha recaído en Uarx Space S.L., líderes en soluciones de logística de transporte en órbita, misiones compartidas, y lanzamientos dedicados para pequeños satélites desde Nigrán.
- Accésit a la Formación y el Empleo se ha concedido a Asesoría Informática Gallega, S.L., empresa viguesa especializada en mejorar los programas de gestión y contabilidad.
- Accésit de Empresa Sostenible fue para Ibercisa Deck Machinery, S.A., empresa tecnológica que fabrica maquinaria naval desde Vigo adaptado a las necesidades de sus clientes en todo el mundo, siempre con la eficiencia ambiental como filosofía.