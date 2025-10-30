La viguesa Centum, ganadora del Premio Pyme del Año 2025 en Pontevedra

La empresa Centum Research & Technology, S.L. ha recibido este jueves el Premio Pyme del Año 2025 de Pontevedra, un galardón que conceden la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, la Cámara de España y el Banco Santander, en colaboración con el diario Faro de Vigo.

Fundada en Vigo en 2005, desarrolla sistemas aeronáuticos de tecnología innovadora para mejorar la seguridad integral de nuestro entorno a través de una conectividad inteligente y cuenta con presencia en Europa y LATAM.

El acto se ha celebrado en la sede de la Cámara de Comercio en Vigo, presidida por José García Costas, y ha contado asimismo con la presencia, entre otras autoridades, del secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández, el delegado del Estado en el Consorcio Zona Franca de Vigo David Regades, la teniente de alcalde y responsable del área de Empleo, Ana María Mejías, y la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra Luisa Sánchez.

El jurado también ha concedido también cuatro accésits en las categorías de Internacionalización; Innovación y Digitalización; Formación y Empleo; y Empresa Sostenible.