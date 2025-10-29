Ence anuncia un plan de eficiencia hasta 2027 que incluye un proceso de despido colectivo

Tras presentar los resultados correspondientes al tercer trimestre, Ence Energía y Celulosa ha dado a conocer su nuevo Plan de Eficiencia y Competitividad 2025-2027, con el que prevé reorganizar su plantilla mediante un proceso de despido colectivo que afectaría a su fábrica de Pontevedra.

La compañía ha registrado pérdidas de 22 millones de euros en lo que va de año. Para evitar esta situación, condicionada por la caída del precio de la celulosa, ha elaborado un plan con el que buscan un ahorro anual en 'cash cost' de aproximadamente 22 euros por tonelada, así como una salida de caja estimada en 23 millones de euros hasta 2027.

Como parte de esta estrategia, la compañía ha confirmado que llevará a cabo una reorganización de su plantilla, proceso en una fase aún, según fuentes consultadas por Europa Press, "muy incipiente". En el documento remitido junto a los resultados, Ence explica que "la ejecución de los proyectos implicará una reducción ordenada de la estructura de personal".

El nuevo plan se sustentará en dos ejes principales como son la aplicación de inteligencia artificial y automatización de procesos, y la simplificación y optimización de las operaciones internas, con el objetivo de mejorar la competitividad global del grupo. En paralelo, Ence continuará avanzando en el programa Pontevedra Avanza, que busca modernizar la planta de Lourizán.

Este último proyecto, actualmente en fase final de ingeniería y tramitación, pretende reducir el coste de producción en 50 euros por tonelada, aumentar la flexibilidad en el uso de distintas variedades de eucalipto y consolidar el tránsito hacia la gama Ence Advanced, compuesta por celulosas especiales con mayor valor añadido.

La inversión prevista asciende a 120 millones de euros, con una rentabilidad estimada superior al 12%, y se ejecutará de forma progresiva durante las paradas de mantenimiento anuales entre 2026 y 2030.

Proceso "muy incipiente"

Fuentes conocedoras del proceso de despido colectivo han apuntado a Europa Press que la situación es "muy incipiente" y se encuentra en sus inicios con la solicitud de la constitución de la comisión negociadora a la representación legal de los trabajadores.

Las mismas fuentes ratifican que el objetivo es llevarlo a cabo en el marco del plan de eficiencia, en el periodo 2025-2027, con la meta de tratar de alcanzar un acuerdo negociado con la representación legal de los trabajadores.