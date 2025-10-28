Ence pierde 22 millones en lo que va de 2025, frente a los beneficios de 41 millones obtenidos en 2024

Ence ha registrado pérdidas por valor de 22 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, debido a la bajada en el precio de la celulosa. En el mismo periodo de 2024, la compañía había obtenido unos beneficios de 40,8 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) consolidado del grupo papelero y energético se ha situado en 70,7 millones de euros hasta septiembre, menos de la mitad que los 152,5 millones de euros que registró en el mismo periodo de 2024. Mientras, la cifra de negocio ha decrecido un 16,2%, hasta los 560,1 millones de euros.

En concreto, la celulosa ha registrado hasta septiembre un precio neto de 513,9 euros, sobre un 23% menos que en el mismo periodo de 2024. No obstante, a pesar de esta evolución a la baja, los principales productores a nivel global han anunciado subidas de precio, según informa Europa Press.

Además, el coste por tonelada ('cash cost') en los nueve primeros meses del año se situó en 484,6 euros, lo que supone un alza del 0,3% con respecto al mismo periodo de 2024. En consecuencia, el flujo de caja libre consolidado de la empresa presentó unos 'números rojos' de 7,7 millones en el tercer trimestre.

Aumenta su deuda

Mientras, la deuda financiera neta a cierre del tercer trimestre se ha situado en 367 millones, en torno a 46 millones más que el cierre de 2024. Por áreas de negocio, el resultado bruto de explotación de celulosa ha descendido a 52,8 millones en los nueve primeros meses del año, casi un 60% menos que en el mismo periodo de 2024. En lo que respecta al negocio de renovables, el Ebitda ha caído en ese mismo período un 13,2%, hasta situarse en 17,9 millones de euros.

También, en los nueve primeros meses de 2025, la producción de celulosa ha disminuido un 4,2%, hasta 710.124 toneladas, debido a la menor actividad de la biofábrica de Navia. En concreto, en el tercer trimestre se ha quedado en 239.422 toneladas, lo que supone un 3,5% menos que en el mismo periodo de 2024.

Ahora bien, la compañía ha destacado que en el trimestre ha tenido lugar la parada programada de mantenimiento de la biofábrica de Pontevedra que "se completó con éxito en los 10 días previstos". "Por tercer año consecutivo, la solución de recuperación de agua desarrollada ha permitido operar con normalidad en agosto y septiembre cumpliendo con los niveles del caudal ecológico del río", ha detallado la firma.