AJE Galicia celebra un networking transfronterizo esta semana con referentes de Galicia y Portugal

El próximo jueves 16 de octubre a partir de las 10:00 horas, el Hotel Attica21 de Vigo acogerá el evento Networking Transfronterizo: creando sinerxias!, una jornada destinada a fortalecer la cooperación y las alianzas estratégicas entre jóvenes empresarios y empresarias de Galicia y del norte de Portugal.

El encuentro, que busca impulsar el crecimiento económico y fomentar el intercambio de experiencias entre ambos lados de la frontera, combinará dinámicas participativas, talleres prácticos y espacios de conexión profesional.

Programa del evento

La jornada comenzará a las 09:45h con la recepción y acreditación de los asistentes, seguida a las 10:00h por la inauguración oficial y presentación del networking.

Durante la mañana se desarrollarán tres talleres simultáneos, que se repetirán en distintos turnos para facilitar la participación de todos los asistentes. La programación concluirá con una mesa redonda conjunta de los ponentes, prevista para las 14:00h, y el cierre del evento a las 15:30h.

Horario general:

09:45h: Recepción y acreditaciones

10:00 - 10:30h: Inauguración y presentación

10:30 - 12:45h: Talleres simultáneos

12:45 - 13:00h: Cierre de talleres

13:00 - 14:00h: Brunch - Networking

14:00 - 15:30h: Mesa redonda y clausura

Talleres temáticos

Cada taller tendrá una duración de 45 minutos y combinará teoría, ejemplos prácticos y diálogo directo con los ponentes, promoviendo la participación y el aprendizaje colaborativo.

Nuevas Tecnologías :

Impartido por Iria Álvarez (Estrategia Digital, España) y Miguel Rangel (Invisible Cloud, Portugal). Este taller mostrará cómo incorporar la inteligencia artificial y la innovación tecnológica en los negocios para optimizar procesos y mejorar la comunicación digital.

Economía Circular :

A cargo de Bruno de Llano (Ecoembes, España) y Tiago Ferreira (Aliados Consulting, Portugal). La sesión buscará inspirar a las pymes a integrar modelos sostenibles y circulares, ilustrando con ejemplos reales los beneficios competitivos de estas estrategias.

Exportaciones:

Dirigido por Susana Prieto (Grupo Nogar, España) y João Pestana (Sak Project, Portugal). Centrado en las oportunidades de internacionalización de las pymes, ofrecerá una visión práctica sobre los retos y ventajas de operar en mercados extranjeros.

Espacio para el diálogo y las sinergias

Tras el brunch, los seis expertos participantes se reunirán en una mesa redonda donde compartirán perspectivas sobre los desafíos comunes a los emprendedores de la Eurorregión Galicia–Norte de Portugal. Las intervenciones estarán guiadas por preguntas que fomenten el intercambio de experiencias y propuestas de colaboración.

El Networking Transfronterizo: creando sinerxias! se presenta así como una oportunidad única para tejer redes profesionales, compartir conocimiento y explorar nuevas vías de cooperación empresarial a través de una jornada dinámica y colaborativa en Vigo.