El comité de empresa de Borgwarner en el área de Vigo convoca huelga indefinida a partir del 15 de octubre

El comité de empresa de Borgwarner —con centros en Vigo, Nigrán y O Porriño— ha convocado huelga indefinida a partir de las 22:00 del martes 15 de octubre, denunciando "incumplimientos" de la compañía en la actualización de categorías profesionales y en la negociación del Plan de Igualdad. La representación sindical (CIG, UGT, CGT, USO y CC.OO.) sostiene que la empresa no ha aplicado el acuerdo de octubre de 2023 que obligaba a revisar el cuadro de puestos y categorías.

Los sindicatos acusan a la dirección de mala fe negociadora y de vulnerar la libertad sindical, al negociar de forma individual con trabajadores cuestiones de clasificación profesional. Además, denuncian obstáculos en el III Plan de Igualdad: en un año solo se celebraron ocho reuniones y, según el comité, la empresa ha dilatado el proceso y incumplido el reglamento, sin entregar documentación exigida por ley ni responder con regularidad a sus requerimientos.

El comité recuerda que Borgwarner recibe fondos públicos, incluidos PERTE vinculados al vehículo eléctrico, por lo que consideran "injustificable" la postura de la dirección hacia la plantilla. Con la huelga, buscan revertir la situación y forzar avances en la clasificación profesional y en el Plan de Igualdad.