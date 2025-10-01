La Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo elige a las mejores iniciativas del área

AJE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo, ha elegido dos de las mejores iniciativas empresariales de los últimos tiempos para premiarlas en la vigésima edición de sus reconocimientos. Se trata de la empresa Vig-sec Drone, cuya sede se encuentra en Nigrán (Pontevedra), y AP Asesoría, de la ciudad clínica. Ambas empresas se han llevado, respectivamente, el Premio Joven Empresario y Empresaria e Iniciativa Emprendedora. Los distintivos fueron entregados este pasado martes a los vencedores por parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Vigo.

Más concretamente, Vig-sec Drone es una startup especializada en seguridad, emergencias y defensa. Fue puesta en marcha por los hermanos Rubén y Noelia Gil en el año 2019. "La compañía redefine las operaciones estratégicas empleando drones con tecnología de vanguardia y disruptiva", han precisado desde AJE en declaraciones recogidas por Europa Press.

Además de ocuparse de la seguridad de grandes eventos, Vig-sec realiza inspecciones en infraestructuras como molinos eólicos, vías férreas o terrenos de difícil acceso. Así, la empresa tiene como misión proteger vidas y lugares con innovación, precisión e impacto real. Además, sus impulsores son, a su vez, los creadores de Suite Acre, un software capaz de coordinar operaciones simultáneas por tierra, mar y aire entre aeronaves tripuladas y no tripuladas.

Una asesoría viguesa de premio

Por su parte, en la categoría Iniciativa Emprendedora, la vencedora ha sido AP Asesoría, firma fiscal y contable constituida en Vigo, en mayo de 2025, por Ana Prado Cabral y Fran Barros Cordo. Esta empresa se dedica al acompañamiento del autónomo para todo lo que tiene que ver con la fiscalidad y la contabilidad. La digitalización de la empresa, concretamente a través de sus redes sociales, le ha permitido expandirse por toda España.

Dentro de la categoría Mejor Empresario y Empresaria se han entregado dos accésit. El de Innovación ha sido para Adleta Solutions, empresa puesta en marcha por Adrián Pena, en Vigo. Se dedica al desarrollo de cocinas virtuales así como a la gestión de cocinas propias multimarca para modelo domicilio y take away. Opera en la actualidad en cinco países con más de 100 restaurantes virtuales.

El segundo accésit, el de Responsabilidad Social Empresarial, ha recaído en Skeirrum. Plataforma de escape rooms digitales y geolocalizados fundada en 2022 en A Guarda por Erea Rodríguez Martínez.

Premio Honorífico

Durante la gala de este martes se hizo entrega también del Premio Honorífico a Alfredo Blanco, fundador en 1999 de S4 Soluciones Aseguradoras en Vigo. Bajo su liderazgo, el grupo ha crecido hasta convertirse en la mayor correduría de seguros de capital privado 100% gallego, con presencia en España y Portugal. En 2025, impulsa la creación de Suevia, firma especializada en gestión de riesgos empresariales, con ocho oficinas nacionales y una sede en Oporto.

La gala contó con la presencia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, quien enumeró algunas de las medidas desarrolladas por el ente gallego para impulsar el emprendimiento ligado al territorio y el talento joven, entre ellas, la futura Estrategia Mocidade Activa, dotada con 20 millones de euros para programas como Investigo -4,8 millones-, Primera Experiencia Profesional -6,8 millones- o Galicia Emprega Mozos -3,5 millones-.