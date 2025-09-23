Los empresarios pontevedreses reclaman el rescate de la AP-9: "Discrimina a Galicia"

La Comisión Permanente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) ha reclamado al Gobierno central el rescate de la autopista AP-9, "que viene lastrando la competitividad empresarial en los últimos años y discrimina a Galicia con respecto a otros territorios".

El organismo empresarial, que representa a 56 asociaciones y que se ha reunido en las últimas horas en O Grove, ha recordado que es la autopista "más utilizada y transitada" de toda Galicia y que "bate récords de prórrogas sucesivas", siendo la única alternativa para el transporte de mercancías.

Igual que recoge el informe de la Xunta, estiman que el rescate puede costar unos 2.300 millones de euros, y han advertido de que mantener los peajes "desorbitados" supone encarecer los bienes y servicios que se comercializan en Galicia.

Para el presidente de la patronal, Jorge Cebreiros, esos peajes son "un impuesto ilegal y abusivo que ha de ser eliminado de inmediato y que ya tenía que haber desaparecido hace tiempo, con prórrogas difíciles de justificar que suman 36 años".

Según la CEP, además, el rescate "descongestionaría el tráfico de la A-55 entre Porriño y Tui, además de otras vías más secundarias".

Reunión con el ministro de Transportes

Por todo ello, la Confederación de Empresarios de Pontevedra ha acordado solicitar una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y con el ministro de transportes, Óscar Puente, para trasladarles su reivindicación y para intercambiar impresiones "sobre la planificación del resto de las infraestructuras necesarias para la Comunidad, como el Corredor Noroeste y la salida Sur del AVE".

La CEP hace "corresponsables" de esta situación a todos los gobiernos que participaron en las prórrogas de la concesión y ahora espera que el actual Ejecutivo, con el expediente abierto en la UE, "no deje pasar la oportunidad del rescate" para apostar por el desarrollo económico de Galicia, porque "cuanto más se espere, más caro será".

Eliminación de la FEMPA

Por otra parte, la Comisión Permanente también ha abordado en su reunión la propuesta de la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual, que contempla la eliminación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA) como instrumento independiente.

La patronal de Pontevedra pide que se mantengan fondos específicos para pesca, y que no queden diluidos en otros fondos generalistas. El representante de los armadores de Vigo, Edelmiro Ulloa, ha lamentado que los recursos europeos destinados específicamente a la pesca sufrirán una "drástica reducción" de 6.100 a apenas 2.000 millones de euros para el próximo marco financiero.