Los incendios en Ourense obligan a suspender un turno en la fábrica de Stellantis en Vigo

Vista de la Empresa Autoneum quemada por el fuego, en el polígono industrial de A Rúa, a 16 de agosto de 2025, en A Rúa, Ourense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press

El impacto de la ola de incendios que asolan la provincia de Ourense está empezando a afectar a la industria gallega. Uno de los fuegos ha provocado importantes daños en la nave de Autoneum, en A Rúa, uno de los proveedores de Stellantis Vigo para el ensamblaje de furgonetas.

Así, la afectación de la planta ourensana, sumada a los problemas logísticos por los cortes de carreteras, se ha traducido en dificultades de aprovisionamiento de piezas para la fábrica situada en Balaídos. Esta situación ha obligado a la empresa a suspender parte de la actividad de producción.

Según ha informado Europa Press, esta circunstancia se da tan solo un día después de que la fábrica viguesa haya retomado el trabajo después de las vacaciones estivales.

En concreto, estos problemas de suministro están afectando al sistema 2 de montaje, que se encarga de la producción de furgonetas (vehículo K9), de manera que se ha suspendido la actividad en esta línea de producción en el turno de tarde de este martes.

La empresa ha informado de que los talleres de Ferraje y Pintura adaptarán su actividad en dicho turno para continuar la fabricación de cajas destino SKD —sistema de envío de kits de piezas desmontadas parcialmente—. La previsión de la planta es que la actividad normal se reanude en el turno de mañana de este miércoles.