Telefónica refuerza la cobertura 5G en Vigo con motivo de O Marisquiño

Telefónica ha reforzado su red móvil 5G en Vigo para garantizar la cobertura de datos y voz durante la celebración de O Marisquiño, el evento de cultura urbana que se celebrará durante los próximos días y que atraerá a la ciudad a miles de personas.

El refuerzo en Vigo con motivo de O Marisquiño forma parte de la estrategia impulsada por la compañía este verano para asegurar la máxima calidad del servicio en este tipo de eventos, así como en los 80 municipios gallegos de costa e interior considerados de gran atracción turística, ya que durante la época estival registran un aumento significativo de visitantes.

Todos estos municipios cuentan ya con cobertura 5G, e incluso 50 de ellos disponen de 5G de altas prestaciones en la banda de 3.500 MHz. Sin embargo, Telefónica ha realizado acciones especiales de refuerzo en 42 municipios (34 costeros y 8 del interior) con el objetivo de garantizar una adecuada respuesta al aumento de demanda de voz y datos durante estas semanas.

Además de las zonas turísticas como Sanxenxo, Vilagarcía, Baiona, Viveiro, Burela, Foz, Ortigueira, Muxía, Carballo o Carballiño, Telefónica ha mejorado también la cobertura en más de 100 eventos como el de Vigo que se han celebrado o se celebrarán en las próximas semanas por toda Galicia. Entre ellos destacan el Arde Lucus en Lugo, la romería vikinga de Catoira, el festival Portamérica, la fiesta de la Peregrina de Pontevedra, el Silfest de Valdeorras, la fiesta del pulpo de O Carballiño, el Festival Son Rías Baixas de Bueu, el Atlantic Fest de Vilagarcía de Arousa, la Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña o la Fiesta del Albariño de Cambados.