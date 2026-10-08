El gallego Benlly Hidalgo, galardonado en los Best CEO Awards 2026

El gallego Benlly Hidalgo, CEO de Postgradum y colaborador de este medio, se ha alzado con el galardón "Best CEO of the year" en los Best CEO Awards 2026, celebrados en la capital española. El distintivo, entregado a Hidalgo en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, distingue su liderazgo al frente de la escuela de posgrado para profesionales sanitarios.

El también cofundador de Postgradum University Group ha sido reconocido en la categoría Leadership en un evento celebrado el pasado 3 de octubre en el Royal Ballroom del citado hotel madrileño. Se premia así la trayectoria de Hidalgo al frente de Postgradum, la escuela de posgrado especializada en la formación de farmacéuticos, enfermeros y médicos en áreas como dermocosmética, suplementación, salud hormonal y menopausia, y longevidad.

Fundada hace menos de seis años por un equipo de cuatro personas, la institución cuenta hoy con más de 30 profesionales y ha mantenido un crecimiento anual de doble dígito. "Este premio lleva mi nombre, pero pertenece a todo el equipo de Postgradum y a cada alumno que ha confiado en nosotros para transformar su consulta, su farmacia y su carrera. El liderazgo no consiste en llegar primero, sino en conseguir que lleguen todos", declaró Benlly Hidalgo tras recoger el galardón.

Hidalgo, natural de Pousa (Pontevedra), acudió a la gala acompañado de Francisco Javier Diéguez, cofundador y director de Postgradum Salud. El gallego inició su carrera en la dirección hotelera de la mano de Meliá Hotels, donde fue subdirector de hotel con solo 23 años.

Tras ocupar puestos directivos en hoteles de lujo y dirigir empresas con más de 200 personas a su cargo, completó su formación con un MBA y dio el salto al sector de la educación en salud. Especialista en psicomarketing, es LinkedIn Top Voice en farmacia y educación sanitaria y miembro del Advisory Board de Florida Global University.

Fuerte crecimiento de Postgradum

Este reconocimiento llega en un momento de fuerte crecimiento para el grupo, que actúa como Hub Académico Oficial de Florida Global University en Europa y que este otoño estrena nuevas sedes presenciales en Madrid y Vigo, con el objetivo de ofrecer a sus alumnos las mejores instalaciones de formación del sector.

Postgradum cuenta con las certificaciones AENOR ISO 9001, EQAC e IQNET y ha sido galardonada en varias ocasiones con los Premios Excelencia Educativa. Su ecosistema incluye, además de la escuela, proyectos como TalentFarma, ConsultaPlus, OPOSTAL y Growth Coliving Galicia.