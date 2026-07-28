El Vertical Summit calienta motores para su cita en Vigo: Primeros ponentes confirmados, entradas y más

El Vertical Summit de Vigo en su edición de 2025. @Instagram Palacio de La Oliva / Vertical Summit

Faltan, todavía, dos meses para que el Palacio de La Oliva acoja uno de los eventos de referencia en el mundo de la iniciativa empresarial, pero el Vertical Summit empieza a desgranar algunos detalles importantes e información alusiva a los ponentes que participarán, quién lo presentará o cómo se pueden conseguir las entradas para una de las citas que marcará el cierre del periodo estival en la urbe olívica.

Este foro empresarial tendrá lugar en Vigo, el próximo 25 de septiembre, entre las 09:30 horas y las 14:00 horas, y contará con más de un centenar de empresas y una decena de ponentes de primer nivel. Las entradas, que se dispensarán por tramos -cuanto más pronto se adquieran, más barato será su precio-, ya están a la venta en https://diesemm.com/vertical-vigo/ y son limitadas, pues el aforo no podrá superar las 150 personas.

El Vertical Summit, que cuenta con el respaldo de Diesemm, estará presentado por Angélica Falagán, e incluirá mesas redondas, entrevistas, ponencias y "mucho networking", dicen desde la organización, "de una forma diferente". Ya han empezado a desvelarse los primeros nombres de la lista de ponentes.

Primeros ponentes confirmados

Una de las apuestas del Vertical Summit en Vigo será Marco Bermúdez que, con apenas 15 años, es el cofundador de The Young Founders Club. Cuando tenía ocho años, Marco empezó con ideas como robots humanoides y un google maps para supermercados. Tras varias iniciativas, logró alcanzar el éxito -y facturar- con su tercer proyecto: ThreeDimensional.



Tal y como explican desde la organización, Bermúdez está cerca de lanzar su proyecto SmartBridge y organiza en Oviedo The YFSummit, que reunirá a jóvenes talentos como él. Será el próximo 30 de octubre.

Por su parte, Roberto Pérez abordará en Vigo la importancia de una buena comunicación en el ámbito empresarial. Este profesional es socio de Eloqüencia, entrenador en habilidades de comunicación y presentación, y Campeón Internacional de Oratoria en Español de Toastmasters (Rabat 2025).

En El Palacio de La Oliva el orador descubrirá cómo comunicar con más impacto, conectar con la audiencia y conseguir dejar huella. Y es que tan importante es tener buenas ideas, como saber comunicarlas de una manera efectiva.



Entre los primeros confirmados se encuentra también el nombre de Ángel Pidal, que ya fue ponente en la edición coruñesa y que repetirá experiencia en Vigo. El CEO de Nortempo enseñará a pensar como los líderes, y compartirá su visión sobre la empresa, el crecimiento y el liderazgo.

En las próximas semanas se irá desvelando más información sobre este evento pensado para que empresas y profesionales intercambien conversaciones de interés y generen oportunidades de negocio y de desarrollo. En esta ocasión, en Vigo.