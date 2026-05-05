The Way Startup Summit calienta motores en Vigo: "Las startups darán respuesta a los retos del futuro"

Empresas de reciente creación asentadas sobre la base de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial tomarán Vigo como punto de referencia esta semana para poner en común su experiencia, dar cabida a nuevos inversores y trazar las estrategias empresariales que definirán la economía del futuro.

The Way Startup Summit volverá los días 6, 7 y 8 de este mes de mayo a un enclave único arquitectónica, gastronómica y culturalmente de la ciudad viguesa: el Palacio de La Oliva, en donde se reunirán 50 iniciativas empresariales, 200 inversores nacionales e internacionales y 1.500 asistentes.

Lalo García Torres es el promotor de un evento ya asentado en la ciudad olívica, del que se ultiman estos días todos los detalles. "El objetivo es reunir a todo el ecosistema gallego de innovación y emprendimiento y que Galicia se convierta, por extensión, en referente nacional de emprendimiento, innovación e inversión en startups", explicó el promotor.

Al no tratarse de un evento sectorial, sino generalista, en el Palacio de La Oliva habrá hueco para diferentes ramas aunque, eso sí, dando especial cabida a los sectores "tractores" de la comunidad gallega, entre ellos, movilidad, automoción, naval, salud, deporte, agro, defensa e infraestructuras.

The Way Startup Summit Treintayseis

Intercambio y expansión

A lo largo de estos tres días, en El Palacio de La Oliva se descubrirán estas experiencias empresariales, pero también habrá momentos para el establecimiento de sinergias y networking. Las novedades de este año radican en todas las experiencias que servirán para poner en valor este ecosistema gallego y, en este caso concreto, para internacionalizarlo. Así, la cita tendrá como países invitados a Portugal y a Uruguay.

The Way se enfocará también en trasladar a las pymes gallegas la manera de transformarse o de crecer. Lo anterior, mediante planes de venta internacionales o vías de financiamiento de esa expansión.

Mesa "El futuro de la construcción" en The Way Startup Summit Treintayseis

Público

The Way estará dirigido, un año más, a tres tipos de perfiles: Emprendedores que quieren iniciarse en este ecosistema, directivos de grandes corporaciones, o inversores con capital. "Aquí pueden conocer los proyectos más incipientes del noroeste peninsular, así como otros fondos de inversión o formas de invertir en startups que no sean las directas", precisa Lalo.

García pone de relieve que "hay un mundo que se está transformando" y que la tecnología y la IA están haciendo "que cambien muchas industrias", y lo anterior "viene de la mano de las startups, que van a hacer más eficientes las industrias y van a dar soluciones a los retos del futuro". "Hay que ser capaces de utilizar la tecnología de la mejor manera posible. Proporciona oportunidades de negocio que antes no eran viables", concluye García.