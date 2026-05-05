Horizonte 27 traerá a Vigo experiencias de éxito en el mundo empresarial: "Para aprender de los mejores"

El Congreso Horizonte 27, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo y Sur de Pontevedra y por el Igape, traerá a Vigo, el próximo 18 de mayo, emprendimientos de éxito y realidades del mundo empresarial que pretenden inspirar a otros emprendedores.

Su vocación es asentarse en la ciudad olívica como un gran foro de startups y, en palabras de la presidenta de AJE, Águeda Ubeira, "dar valor a nuestros asociados y crear un espacio de aprendizaje para Vigo como motor económico y empresarial de Galicia". Se trata de un congreso, ha continuado, "para aprender de los mejores".

El congreso tendrá lugar en el Círculo de Empresarios de Galicia y será una jornada enteramente diseñada para inspirar, compartir conocimiento y afianzar la red empresarial viguesa.

La cita contará con ponencias destacadas dentro del ámbito empresarial, impartidas por profesionales como Josep Casas, Manuel Rivera o Julieta Rueff. Estos ponentes compartirán su experiencia, visión estratégica y conocimientos basados en sus proyectos tanto pasados como actuales.

La jornada combinará las ponencias con talleres centrados en las principales tendencias que marcarán el desarrollo de las empresas en los próximos años como son la inteligencia artificial, la logística o la sostenibilidad. Habrá también espacio para networking con el fin de seguir generando sinergias entre los asistentes, asociados y no asociados.

Ponentes

Entre los ponentes del congreso figuran Josep Casas ex CEO y cofundador de la tienda online de alimentos dietéticos Naturitas, un ecommerce centrado en productos naturales que arrancó en 2014 y que Casas acabó vendiendo cuatro años más tarde cuando facturaba 60 millones de euros. Tras esta experiencia, puso en marcha Food for Joe, una empresa de comida premium para perros y europistachos, con el fin de liderar el mercado de este fruto seco, así como una sociedad para invertir en startups, Real Ventures.

Otra de las voces con las que contará Horizonte 27 será Julieta Rueff (2001), una joven lisboeta afincada en Barcelona especializada en marketing que, tras una experiencia personal de riesgo, diseñó un dispositivo de protección pasiva basado en una alarma sonora. Fundó su startup de seguridad personal, FlamAid, en apenas un año y rápidamente logró expandirse por 12 países en todo el mundo. FlamAid comercializa "granadas pacíficas", unos llaveros de diferentes colores y diseños que emiten una alarma conectada con la policía.

Otro de los ponentes será Manuel Rivera, CEO del Grupo ABC, con sede en Vigo, y promotor de la cadena Oro Express de compraventa de oro con 80 tiendas en toda España y Portugal. Como emprendedor, Rivera montó su primera empresa en 1999.

La inscripción al Congreso Horizonte27 está abierta ya en la página web de AJE Vigo: https://www.ajevigo.es/producto/congreso/.