Mara, el proyecto creativo de una vasco-jamaicana: "Decidí integrar lo que yo buscaba en Vigo"

Mara viene de mar, "sin mucha más explicación". Esto es lo que responde Joana, de Mara Talleres Creativos & Coworking de Vigo, cuando se le pregunta el por qué de haber bautizado así a este nuevo espacio de la Avenida de Castrelos de Vigo. Un lugar que recoge lo que hoy en día está tan de moda: El teletrabajo en compañía y los talleres que desarrollan las capacidades y destrezas artísticas que todos, en mayor o menor medida, llevamos dentro: Pintar, hacer una pulsera, una tote personalizada o diseñar el vasito de un matcha será posible en Mara a partir del próximo mes de mayo.

Joana, de padre vasco y madre jamaicana -aunque residió en Denia durante buena parte de su vida- es ahora viguesa por amor. De la ciudad olívica es su pareja, a quien conoció en Andorra, y aquí se ha instalado, hace cinco años, dispuesta a desarrollar su proyecto de vida, que tenía claro que debía ocurrir a orillas del mar.

Mara responde también a una necesidad personal de esta emprendedora, que viene del mundo de las bodas y de la organización de eventos, y que echaba en falta en Vigo un lugar que aglutinara este tipo de experiencias do it your self aunque de una manera en la que la experiencia fuese más inmediata: Una especie de "experimentas, pruebas, lo haces y te lo llevas".

Mara, Vigo. P.P.F.

Mara tendrá tres líneas en lo que es el propio concepto: Espacio coworking de lunes a viernes, talleres el fin de semana y alquiler del espacio para iniciativas personales. La acogida de esta experiencia, que todavía no ha arrancado formalmente, no ha podido ser más satisfactoria para su impulsora. Ya hay talleres y eventos reservados, incluso, antes de la apertura.

"Me encanta Vigo. Reúne muchísimas cualidades", cuenta Joana. "A nivel laboral y de negocio decidí integrar en este proyecto lo que yo misma buscaba en la ciudad. Yo he trabajado antes en eventos corporativos, como wedding planner, ámbito en el que ahora soy formadora o en marketing digital. Me cansé un poco de trabajar sola y decidí buscar un espacio coworking, pero los veía un poco corporativos de más", añade.

Por otro lado, Joana quiso apostar por reunir en un único espacio la moda de los talleres do it your self. "Nos han llegado cientos de mensajes. Estoy muy ilusionada", remarca. "Mi chico me ha ayudado muchísimo, sobre todo, a la hora de crear este lugar, que queríamos que fuese 'casa'", añade.

Zona de talleres en Mara. P.P.F.

Espacio coworking, talleres y eventos

El coworking estará abierto para sus usuarios -un total de 10, como máximo-, que pagarán una tarifa de 95 euros al mes. Accederán personalmente siempre de lunes a jueves, entre las 08:00 horas y las 19:00 horas- y los viernes, hasta las 15:00 horas. "Es un espacio para sentirse a gusto en el lugar de trabajo, con taquillas, cafeteras, tetera, zona de descanso y terraza, que será una realidad en una próxima fase", explica la emprendedora. "En esta zona no hay ningún espacio de trabajo, por lo que creo que es un plus el hecho de no tener que desplazarse hasta el centro", añade.

En lo tocante a los talleres, habrá un calendario mensual que, previsiblemente, se publicitará a mediados del mes anterior. Para su realización, los viernes por la tarde y los sábados, se contará con personal especializado y encargado de dirigir cada iniciativa. Las del próximo mes ya están agendadas: Taller de charms, taller de tote bag, taller de pinta tu matcha, o taller de maceta y planta. "Son grupales, con una capacidad máxima de 18 personas por actividad y están abiertas a participar individualmente o en grupo", remarca. "Es una buena oportunidad para conocer gente", añade.

Mandilones en Mara, Vigo. P.P.F.

También se abrirá el espacio para eventos privados para grupos de personas a partir de seis. "Es una experiencia completa, con una recepción, un picoteo, talleres, o la opción de un acompañamiento con vermú o sangría. El picoteo puede ser dulce o salado", explica Joana. "También existe la posibilidad de hacer juegos en estos eventos especiales con una duración de unas tres o cuatro horas", añade.

Por último, la tercera vía de negocio será el alquiler o reserva del espacio para profesionales que quieran desarrollar sus talleres de cara al público: Fines de semana por las mañanas o, entre semana, entre las 19:00 horas y las 22:00 horas. "Quiero crear sinergias en este punto, y colaboraciones", precisa Joana.

"Es un proyecto que tiene que fluir y que quizá variará en el tiempo o no. Creo que estamos en un punto en el que el entorno digital y las redes están haciendo que desconectemos de la realidad. Pienso que necesitamos reconectar con esas experiencias y proyectos que nos hagan sentir que estamos aquí y estamos presentes", concluye Joana.