La gallega Aldealista, premio en la cumbre del emprendimiento de impacto positivo en Madrid

El proyecto "Aldealista", el conocido como el "Tínder" del rural gallego, se ha llevado la victoria en el Impact Social Cup, la mayor competición de emprendimiento de impacto positivo de España y Europa.

El evento, impulsado por el pontevedrés Tomás Garnelo y celebrado en el Madrid Arena este pasado jueves, congregó a más de 5.000 personas. Fue Juan Carlos Pérez Rodríguez con su proyecto para revitalizar el rural y frenar el abandono de este entorno, el que se impuso a otras iniciativas que, al igual que la suya, tienen la importante misión de generar un impacto social positivo y crear referentes reales para las nuevas generaciones.

Por otro lado, la Impact Social Cup también tiene como objetivo ofrecer visibilidad, mentorías y premios a personas emprendedoras que desean transformar el mundo. Con más de 100.000 euros en premios, la competición conectó a las personas participantes con líderes del sector, personas inversoras y marcas destacadas.

Así, Aldealista se "enfrentó" a otros proyectos como Time is Brain, de lucha contra el ictus con dispositivos cerebrales; Visualfy, con tecnología para personas sordas o Nantek, que es capaz de convertir residuos plásticos en energía. Finalmente, el jurado se decantó por el proyecto gallego.

Aldealista ya está presente en 117 pueblos gallegos, y ofrece soluciones habitacionales asequibles para crear comunidades vivas donde antes solo quedaba abandono.

Mediante una especie de "tarifa plana" de unos 400/500 euros al mes, Aldealista ofrece a las familias una solución habitacional con servicios como luz, agua, conexión a internet y asesoramiento, a cambio de darle vida a una localidad que hasta el momento era desconocida.