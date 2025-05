Estos son los 15 referentes del emprendimiento en Galicia en 2025

El ecosistema emprendedor en Galicia sigue ganando fuerza y consolidándose. Aunque el camino para iniciar un proyecto empresarial nunca es sencillo, la comunidad gallega ha demostrado contar con talento y un entorno en crecimiento. En el contexto del mayor evento de emprendimiento de la región, el The Way Startup Summit, Treintayseis, Quincemil y el Instituto Galego do Talento (Igata) han unido esfuerzos para crear de nuevo un ranking de referentes del ecosistema emprendedor gallego. Este listado busca reconocer a aquellos que, con su dedicación y empuje, alimentan este sector dinámico, cuyo motor es la innovación.

Los 15 referentes son emprendedores e inversores que destacan por su amplia experiencia y por fortalecer constantemente este ecosistema. Según Lalo García, director de The Way Startup Summit, el ecosistema ya está viendo los primeros proyectos alcanzar su etapa final.

Entre los 15 referentes, algunos residen en Galicia, mientras que otros llevan el espíritu emprendedor gallego a nivel global. Sin importar su ubicación, todos generan un impacto significativo en la comunidad y en su red de startups.

Para el emprendedor Emilio Froján quien también es cofundador del Instituto Galego do Talento “es importante identificar y aplaudir a las personas que más están creando un valor diferencial en Galicia”.

De entre todos ellos, los impulsores de este ranking y el director de The Way Startup Summit han seleccionado al ganador del II Premio al Emprendedor del Año en Galicia 2024.

Conoce los 15 referentes del emprendimiento gallego de 2025

Emprendedores:

Yaiza Canosa: CEO y fundadora de GOI. Yaiza, además conferencista internacional, forma parte de la prestigiosa comunidad Endeavor. Ha sido elegida emprendedora del año por la revista Emprendedores y Forbes 30 under 30.

Adrián García Aranyos: Presidente de Thune Eureka. Su trayectoria reciente ha estado marcada por ser Presidente Global de Endeavor entre 2019 a 2025.

Rubén Ferreiro: Fundador de Lanai Partners, un vehículo para invertir en startups en fase seed, con más de 40 participadas. Además es Fundador de Viko Group y uno de los inversores y emprendedores de referencia en España.

Oscar Naveiras: Fundador de Kelea. Especializado en impulsar a las empresas e instituciones a que alcancen sus metas, diseñando soluciones organizativas y de innovación. También es cofundador de La Gran Cena de Emprendedores.

Pablo González: CEO y fundador de Hack a Boss, academia para aprender a programar en apenas unas semanas. Pablo concentra en programas formativos las habilidades tecnológicas que las empresas demandan contando con una tasa de empleabilidad de casi el 100%.

Patricia Ferreira. Fundadora de Mekkdes. Patricia ha liderado durante más de 14 años una de las marcas de moda más queridas. Decenas de famosos han posado en conciertos, películas y photocalls con esta marca que además contaba con una producción 100% gallega. Made in Vigo.

Ricardo Alvarez: Fundador de Netex, una de las scale ups gallegas de referencia, con casi 30 años de recorrido y presencia internacional.

Aquilino Abeal: CEO y cofundador de Aeromedia. Compañía gallega referente en servicios de aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS) con amplia experiencia en áreas como la aeronáutica, industria, topografía, forestal o emergencias, entre otras.

Rebeca Calvo, Oscar de Miguel y Javier Serrano: Co-fundadores de Mentiness, plataforma online que permite a empleados acceder a un servicio de prevención y cuidado de la salud mental. La ONCE les entregó el premio ‘Reto ONCE Innova Emprendedores” en 2022

Tatiana Lopez: Fundadora y CEO de hyson. empresa que permite la recolección de energía para uso fuera de la red, lo que ofrece una ventaja competitiva sin precedentes. También fue co fundadora NanoGap.

Jacobo Wirz: Investment Manager en Encomenda. También en la lista de los 200 Business Angel más activos de 2024 de El Referente.

Agueda Ubeira: CEO y cofundadora de Vanetta Food. Empresa de productos veganos que aúna innovación y tradición, ofreciendo una experiencia culinaria de recetas típicas gallegos y regionales transformadas en plant based. Agueda también es Presidenta de AJE Vigo.

Aquilino Peña: Co fundador de Kibo Ventures, uno de los principales Venture Capital de España.

Fernando Orejón: Business Angel con más de 10 años de experiencia y más de 10 startups en cartera entre las que destacan Velca, Cabify o Energy Solar. Es también uno de los impulsores de Semente Capital.

Telmo Pérez: Business Angel con decenas de startups invertidas es además miembro de Endeavor y de Encomenda. Su carrera profesional destaca por ser Chief Innovation and New Business en Acciona.