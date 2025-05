The Way Startup Summit arranca en Vigo con la expectativa de alcanzar un récord de asistentes

The Way Startup Summit, el congreso de referencia para startups y emprendedores en España y Portugal, arranca este jueves a las 09:30 horas en el Palacio de la Oliva, y se espera que asistan más de 2.200 personas, tanto de manera presencial como online. Esta edición del congreso cuenta con la participación de 50 startups que presentarán sus proyectos ante más de 100 inversores.

Cedida The Way Startup Summit vuelve a Vigo como un referente del emprendimiento en España y Portugal

Como ocurrió en la pasada edición, The Way Startup Summit volverá a contar con tres salas diferentes en las que se abordarán contenidos especializados y detallados acerca de innovación,

inversión y emprendimiento. Las actividades se desarrollarán de manera simultánea a lo largo de dos días y los asistentes podrán recabar experiencias en los talleres relacionados con el mundo del emprendimiento y conocer de primera mano casos de éxito narrados por sus protagonistas; así como comprender la perspectiva de los inversores sobre la opción de apostar por las startups.

La inauguración oficial del evento se celebrará este jueves a las 09:30 horas y será el preámbulo a dos días repletos de contenidos de valor en el sector. A partir de las 10:00 horas, darán comienzo las conferencias en las salas de Innovación, Inversión y Emprendimiento. En ellas, alrededor de cien ponentes desgranarán durante el jueves y el viernes los aspectos clave del sector del emprendimiento y las startups.

Investors Tour

The Way Startup Summit inició este miércoles la actividad con la celebración del Investors Tour. En esta iniciativa, los participantes visitaron Workin Porto, en Portugal, y más tarde conocieron las bodegas Calem, el hub de innovación Startup Braga y el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL).

Tras el éxito del recorrido realizado el pasado año por distintos polos de emprendimiento en Galicia, en esta edición se ha querido dar un paso más, llevando a los inversores a conocer de primera mano el ecosistema innovador del norte de Portugal. La ruta ha permitido establecer conexiones directas con hubs de emprendimiento, centros tecnológicos y proyectos emergentes que están impulsando la economía lusa. Con esta visión transfronteriza, The Way refuerza su compromiso por consolidar un ecosistema de innovación conjunto entre Galicia y el norte de Portugal, facilitando sinergias y nuevas oportunidades de inversión.

"El contacto directo con los proyectos y los centros de innovación es clave para que los inversores detecten el potencial real de las startups y las oportunidades que representan", destacó el director de The Way Startup Summit, Lalo García. "Apostar por las startups es apostar por el futuro, porque muchas de ellas están liderando los procesos de innovación en todos los sectores. Por eso es fundamental acercar a los inversores a estos ecosistemas emergentes y mostrarles el valor que se está generando en nuestro entorno", añadió.

The Way Startup Summit cuenta como patrocinadores principales con la Zona Franca de Vigo, la Xunta de Galicia y Enisa (que dan nombre a cada una de las tres salas de contenidos del evento) y ABANCA. Además, The Way cuenta también con la esponsorización de un número importante de compañías que han mostrado su apoyo al mayor evento de emprendimiento del noroeste peninsular: Hijos de Rivera, Acciona, Tales Venture, Stellantis, Howden, Wayra, Closet Comunicación, Delikia, el Concello de Vigo, TrenLab (Renfe), Gradiant, Netaccede, Escuela de Organización Industrial (EOI), Talenom y EDM Legal.