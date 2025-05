Arranca en Vigo The Way Startup Summit, el mayor evento de emprendimiento del noroeste peninsular

The Way Startup Summit 2024 Xunta de Galicia

El Palacio de la Oliva de Vigo acoge una nueva edición de The Way Startup Summit, el evento de referencia del emprendimiento en el noroeste peninsular. Durante los días 8 y 9 de mayo, más de 50 startups, 100 ponentes y más de 120 inversores participarán en este evento completamente gratuito y abierto al público.

Uno de los objetivos de The Way Startup Summit es que los más de 120 inversores procedentes de España y Portugal apuesten por los proyectos de Galicia. Para ello, las cincuenta startups más prometedoras del ecosistema podrán realizar un pitch ante los inversores asistentes, así como mantener reuniones privadas con ellos, ofreciéndoles una oportunidad única para presentar sus compañías con el objetivo de avanzar en sus proyectos.

Las startups que participarán en The Way Startup Summit pertenecen a sectores muy variados como el Fintech (Brickbro, Mentiness, Tu Trámite Fácil, Nosobank y Train2GO), el Sportech (Tvastar Neowise, Dokken, Datcisions, OptionLab, Blue Quality, Seenapse, Artio Nutrición, Equipzilla y La Mafia Race), la Salud (Kiur, Celtarys Research, Orixe Salgada, Qubiotech Health Intelligence, SortCell Analytica, Batea Oncology, MediTracker, Opportunity Health y Hemolem), la Alimentación y el Agro (O Fogar dos Soños, Fresh Water Farms Europe, Artabria Nutracéuticos, Monkey Markets, Remolonas, Agro4Impact, Entrii AI y Refix), la Automoción (Cargoffer, Blowind, SVH, Inverbis Analytics y Xalut Business), la Sostenibilidad (H2Vector Energy Technologies, FittingLabs, Agrolinera, Wattson SmartCharging, Bionanda Solutions y Enzicas), el Turismo (Boldest), la Aeronáutica (Aguia y Nordés Tech), la Logística (Amphora) y la Tecnología Humanitaria (Envita Digital Solutions y Ceis World).

Pepe Solla o Pedro Pestana

Además, entre los ponentes de esta edición se encuentran empresarios muy reconocibles en el panorama autonómico y nacional como Pepe Solla, uno de los principales innovadores de Galicia en el sector de la alimentación y la cocina; Pedro Pestana, de Marosa, o Lucas Varela, de Onum, emprendedores que han levantado este año rondas de 12 y 25 millones de euros. También estarán Rubén Ferreiro, el referente como inversor y business angel en Galicia, que ha hecho mucho por este ecosistema; y Josep Coll, uno de los fundadores de Red Points, una empresa que ha conseguido uno de los mayores exits en el ámbito nacional, que nos contará cómo es el camino del emprendimiento y la inversión en un formato de concierto de rock and roll, un encuentro divertido y nos sorprenderá a todos.

Las personas interesadas en asistir a este congreso tienen también a su disposición un acceso directo a la obtención de acreditaciones a través de la página web del evento. La asistencia es totalmente gratuita tanto de forma online como presencial, pero requiere inscripción previa.

Programación completa

El congreso se articulará en torno a tres áreas principales: innovación, emprendimiento e inversión, cada una con sus respectivas salas.

Miércoles, 7 de mayo

Solo para inversores

De 12:30 a 15:30 horas: Investors tour

De 16:00 a 17:30 horas: Investors tour

A las 21:00 horas: Cena

Jueves, 8 de mayo

Sala Innovación By ZFV

09:00 horas: Acreditaciones y café de bienvenida

De 09:30 a 10:00 horas: Inauguración institucional

De 10:00 a 10:30 horas: El futuro de la salud con Alejandro García de Lonza; Iván Rarís del Cluster Saúde; y Fran Murcia de Howden. Modera Felipe Iglesias de Petri

De 10:30 a 11:00 horas: El futuro de la banca: medios de pago con Mattia Gamberoni de Stripe; Eduardo Martínez de Toqio; y Guillermo Cobelo de ABANCA. Modera José Antonio Suárez de ABANCA

De 11:00 a 11:30 horas: El futuro de la salud: sociosanitario con Domenico Tinelli de INred; Laura Lorenzo de GCO; Daniel Dacuña de Carina.ai; Nuria Pastor de Vitalera; Roberto Valdés de Cuideo; y Luis Barros de Atendo. Modera Felipe Iglesias de Petri

De 11:30 a 12:00 horas: El futuro de la banca: inteligencia artificial con Jorge García Romarís de ABANCA; José Fernando Gómez de Ironchip; y Salvador Mas de GPT Advisor. Modera José Antonio Suárez de ABANCA

De 12:00 a 12:45 horas: El futuro de la alimentación con Francisco Álvarez de Estrella Galicia; Florentino Vázquez de Vegalsa; Brais Méndez de Docuten; y Pedro Arenas de Ceamsa. Modera Noelia Dosil de BFFood/Clusaga

De 12:45 a 13:30 horas: El futuro de la logística con Iago Rodríguez-Quintana de Altia; César Benavides de Silvalvi; y Simón González Martín de STEF. Modera Iago Domínguez del Clúster da Función Loxística de Galicia

De 13:30 a 14:00 horas: El futuro de la construcción con Daniel Táboas de Acciona; Sergio Sampedro de Emsamble; Raquel Quintá de Extrugasa; y Joaquín Vázquez de Cupa Group - Thermochip

De 16:00 a 16:45 horas: El futuro de la movilidad con Daniel Martín de Stellantis Startup Hub; Andrés Gómez de TrenLab RENFE; Carlos Gustavo García Jarabo de Castrosua; e Iago Rodicio de Parsec Automation. Modera Heiko Unzalu de High Tech Auto

De 16:45 a 17:30 horas: El futuro del textil con Rosa Loureiro de New Balance; Paloma Castellano de Wayra/Desigual; y Javier Guerra de Cointega. Modera Marta Ferro de Closet Comunicación

De 17:30 a 18:15 horas: El futuro de la sostenibilidad con David Ceniceros de Ecoembes; Josefa de León de Agroamb; y José Manuel Barquín de Protio Power

De 18:15 a 19:00 horas: El futuro de la energía con Oriol Sarmiento de Cluergal; Jordi Farré de Bamboo Energy; Ignacio Huici de EIT InnoEnergy; Iago Bastos de Ecoforest; y David Buceta de HySun. Modera Patricia Fernández de Zabala

De 21:00 en adelante: Investors & VIPs Dinner

Sala Inversión by Xunta de Galicia

De 09:00 a 10:00 horas: Acreditaciones y café de bienvenida

De 10:00 a 10:45 horas: WITH: Nuevos modelos de liderazgo con María González Picatoste de WITH

De 10:45 a 14:00 horas: Sesiones privadas (acceso únicamente bajo invitación)

De 16:00 a 16:30 horas: Venture Capital 2025: Oportunidades y retos con Jaime Gil de Swaanlab; Luis Treviño de Draper V1; Iñigo Laucirica de Samaipata; y Álex Ferreiro de Caixabank. Modera Gabriel Iglesias

De 16:30 a 17:00 horas: V ertical XTECH / Sportech / Deeptech – Startups Pitch

De 17:00 a 17:30 horas: Vertical Fintech – Startups Pitch

De 17:30 a 18:00 horas: El futuro del Venture Capital: nuevas tesis, nuevos retos con Olimpia Carabel de Faraday; Javier Serrano de Santander Startups; Jacobo Wirz de Encomenda; y Jorge González de Netaccede. Modera Gabriel Iglesias

De 18:00 a 18:30 horas: Vertical Impacto – Startups Pitch

De 18:30 a 19:00 horas: Vertical Agro&Food – Startups Pitch

De 18:30 a 19:00 horas: Mesa redonda: Venture Studio con Luis Taboada de Tales Ventures; Adrián García Aranyos de Volta; y Marcos Labori de GCO Ventures. Modera Gabriel Iglesias

De 21:00 en adelante: Investors & VIPs Dinner

Sala Emprendimiento By Enisa

De 09:00 a 09:30 horas: Acreditaciones y café de bienvenida

De 09:30 a 10:00 horas: Inauguración institucional

De 10:00 a 12:00 horas: Casos de estudio con Ricardo Álvarez de Netex Learning; Noelia López de Envita; Pablo Rodríguez de Hack a Boss; Brais Méndez de Docuten; y Jordán Díaz e Iván Bastero de Vancubic

De 12:00 a 12:20 horas: Financiación pública autonómica con Ana Vázquez de Prox Consultores

De 12:20 a 12:40 horas: Financiación pública estatal con Chema Pina de Aptki

De 12:40 a 13:00 horas: Investors deck: Surf your way to investors con Iván García Berjano de Finnanziaconect

De 13:00 a 13:20 horas: Pacto de socios: pon las reglas antes de que sea tarde con Ester Domínguez de EDM Legal

De 13:20 a 13:40 horas: Asesoría para startups con Ángela Cal Arca de Talenom

De 13:40 a 14:00 horas: Herramientas IA para cada fase de Lean Startup con José Alcañiz de Esterea

De 14:00 a 14:20 horas: True Profit: la revolución silenciosa del marketing de performance con Emanuele Ricciotti de Clickage

De 16:00 a 17:30 horas: Startup Galicia: El valor de la comunidad con Brais Méndez de Docuten; David Conde de Coinscrap; Christian Palou y Xoel López, cofundadores de TheirStack.com. Modera Óscar de Miguel de Startup Galicia

De 17:00 a 17:30 horas: Startup Galicia: El valor de un business angel con José Higinio Cánovas, business angel, y Diego López de Cluber

De 17:30 a 18:15 horas: Oportunidades de negocio generadas de la I+D+i: Science Venturing con Fernando Jiménez, general manager de Gradiant

De 18:15 a 19:00 horas: Oportunidades de la innovación deeptech con Juan González Martínez, director del área de Ciberseguridad de Gradiant; Daniel García Coego, director del área de Sistemas Inteligentes de Gradiant; y Luis Pérez Roca, también director del área de Sistemas Inteligentes de Gradiant

De 19:00 a 19:20 horas: Human-Centric AI: Lo que aprendí como emprendedora y tuve que desaprender con Noelia Amoedo de Nodeom

De 19:20 a 20:00 horas: 10 casos de uso de IA en marketing y ecommerce con Adrián Airá de Elev8 Digital Skills

De 21:00 en adelante: Investors & VIPs Dinner

Viernes, 9 de mayo

Sala Innovación By ZFV

De 10:00 a 10:45 horas: La Ronda con Pedro Pestana de Marosa

De 10:45 a 11:30 horas: El Innovador con Pepe Solla del restaurante Casa Solla

De 11:30 a 12:15 horas: El Emprendedor con Lucas Varela de Onum

De 12:15 a 12:45 horas: La Corporación con Rubén Martínez de Howden

De 12:45 a 13:15 horas: El Inversor con Rubén Ferreiro de Viko

De 13:15 a 14:00 horas: El Exit con Josep Coll de Rep Scan

A las 14:00 horas: Premios de emprendimiento, cierre institucional y A Feira Networking (paseo por la ría en catamarán)

Sala Inversión by Xunta de Galicia

De 10:00 a 10:30 horas: Inversión en startups en Galicia: colaboración público–privada con Yolanda Falcón de Xesgalicia; Maite Fibla de Ship2B Ventures; Antonio Iglesias de Endeavor; y David López de Beable. Modera Pablo Campos de Unitatea

De 10:30 a 11:00 horas: Vertical Auto – Startups pitch

De 11:00 a 11:30 horas: Vertical Aero – Startups pitch

De 11:30 a 12:00 horas: Inversión en impacto con Marc Guash de Zubi Capital; Armando Fandos Suárez de Abanca Privada; Orfeo Balboa de First Drop; y Enrique Dupuy de Estrella Galicia. Modera Pablo Campos de Unitatea

De 12:00 a 12:45 horas: Vertical Climatech – Startups pitch

De 12:45 a 13:30 horas: Vertical Salud / Bio / Pharma – Startups pitch

De 13:30 a 14:00 horas: Vertical Universidad – Startups pitch

De 14:00 a 14:15 horas: Premios de emprendimiento The Way – Emprendedor del año . Se trata de una iniciativa impulsada por los organizadores del encuentro junto al Instituto Galego do Talento, Treintayseis y Quincemil, que parte de la elaboración de un novedoso ranking con los 15 Refentes del Emprendimiento en Galicia. De entre estas quince figuras, con una trayectoria y reconocimiento en el ecosistema emprendedor una será roconocida con dicho galardón.

De 14:15 a 16:00 horas: A Feira Networking: paseo por la ría en catamarán

Sala Emprendimiento By Enisa

De 9:30 a 10:00 horas: #Conversaciones ENISA con Águeda Ubeira de Vanetta Food y Bibiana Rodiño de Beta Implants. Modera Nacho Liñán de ENISA

De 10:00 a 10:20 horas: Ecosistema EOI con Fernando Garrido de EOI

De 10:20 a 10:40 horas: Oficina Nacional de Emprendimiento con José Ignacio Sánchez Valdenebro de Red.es (ONE)

De 10:40 a 11:00 horas: ICEX con Luis Baratas de ICEX

De 11:00 a 11:30 horas: Programas de innovación y emprendimiento con Fernando Álvarez de Factoría de Innovación; Eva López de Innovatia 8.3; y Lucía González de Generación Talento (Fundación Princesa de Girona)

De 11:30 a 12:00 horas: Círculo de Jóvenes Emprendedores con Jesús Pérez Santiago de B2B; Estefanía Camino de earmod; Román Pérez Mandado de Smartworld Telecom; y Alexandra Pérez de Generación Melón. Modera Victoria Iglesias de Vi | Abogados & Finanzas

De 12:00 a 12:15 horas: Mapa gallego de startups con José Torrego de El Referente

De 12:15 a 12:30 horas: Ecosistema emprendedor gallego con Pablo Fernández de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

De 12:30 a 13:10 horas: Emprendimiento ligado al territorio: Polos de emprendimiento con Marta Mariño de Xunta de Galicia; Xavier Fontecubierta de Fundación Roberto Rivas; José Manuel Andrade de Fundación Juana de Vega; Luis García de Fundación CEL; Francisco Lago de Fundación Venancio Salcines; Luis García de Fundación Ronsel; y José Manuel Campos de Fundación EFA Galicia. Modera David Veloso de Fundación Juana de Vega

De 13:10 a 13:30 horas: Emprendimiento ligado al territorio: Colivings con Agustín Jamardo de Anceu e Ignacio Márquez de Rural Hackers

De 13:30 a 14:00 horas: Alento y Xerme – Programas de impulso emprendedor con Alberto Garnil del Clúster de la Comunicación y Alberto Cochón del Clúster del Ecommerce

De 14:00 a 14:15 horas: Premios de emprendimiento The Way

De 14:15 a 16:00 horas: A Feira Networking (paseo por la ría en catamarán)

Patrocinadores

The Way Startup Summit cuenta como patrocinadores principales con la Zona Franca de Vigo, la Xunta de Galicia, Enisa ABANCA y la Escuela de Organización Industrial. Además, The Way cuenta con la colaboración de Hijos de Rivera, Acciona, Tales Venture, Stellantis, Howden, Wayra, Closet Comunicación, Delikia, el Concello de Vigo, TrenLab (Renfe), Gradiant, Netaccede, Talenom y EDM Legal.