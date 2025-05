The Way Startup Summit vuelve a Vigo con 50 startups y más de 2.000 asistentes previstos Cedida

El mayor congreso de emprendimiento del noroeste peninsular, The Way Startup Summit, regresa a Vigo con la participación de cincuenta startups que presentarán sus proyectos. En las jornadas que se celebrarán los días 8 y 9 de mayo en el Palacio de la Oliva de Vigo, los emprendedores podrán realizar un pitch ante los inversores asistentes, así como mantener reuniones privadas con ellos, ofreciéndoles una oportunidad única para presentar sus compañías con el objetivo de avanzar en sus proyectos.

Las startups que participarán en The Way Startup Summit pertenecen a sectores muy variados como el Fintech (Brickbro, Mentiness, Tu Trámite Fácil, Nosobank y Train2GO), el Sportech (Tvastar Neowise, Dokken, Datcisions, OptionLab, Blue Quality, Seenapse, Artio Nutrición, Equipzilla y La Mafia Race), la Salud (Kiur, Celtarys Research, Orixe Salgada, Qubiotech Health Intelligence, SortCell Analytica, Batea Oncology, MediTracker, Opportunity Health y Hemolem), la Alimentación y el Agro (O Fogar dos Soños, Fresh Water Farms Europe, Artabria Nutracéuticos, Monkey Markets, Remolonas, Agro4Impact, Entrii AI y Refix), la Automoción (Cargoffer, Blowind, SVH, Inverbis Analytics y Xalut Business), la Sostenibilidad (H2Vector Energy Technologies, FittingLabs, Agrolinera, Wattson SmartCharging, Bionanda Solutions y Enzicas), el Turismo (Boldest), la Aeronáutica (Aguia y Nordés Tech), la Logística (Amphora) y la Tecnología Humanitaria (Envita Digital Solutions y Ceis World).

Innovación, emprendimiento e inversión

Al igual que en 2024, el congreso se articulará en torno a tres áreas principales: innovación, emprendimiento e inversión, cada una con sus respectivas salas. Además, contará con un extenso programa, con figuras de primer nivel del ecosistema nacional y del norte de Portugal.

Las previsiones son que en The Way Startup Summit se superen los 2.200 asistentes registrados en la edición del año pasado. Las personas interesadas en asistir a The Way Startup Summit tienen a su disposición un acceso directo a la obtención de acreditaciones a través de la página web del evento. La asistencia es totalmente gratuita tanto de forma online como presencial, pero requiere inscripción previa a través de la página web del evento.

Los asistentes podrán recabar experiencias en los talleres relacionados con el mundo del emprendimiento y conocer de primera mano casos de éxito narrados por sus protagonistas; así como comprender la perspectiva de los inversores sobre la opción de apostar por las startups.

The Way Startup Summit cuenta como patrocinadores principales con la Zona Franca de Vigo, la Xunta de Galicia y Enisa (que dan nombre a cada una de las tres salas de contenidos del evento) y ABANCA. Además, The Way cuenta también con la esponsorización de un número importante de compañías que han mostrado su apoyo al mayor evento de emprendimiento del noroeste peninsular: Hijos de Rivera, Acciona, Tales Venture, Stellantis, Howden, Wayra, Closet Comunicación, Delikia, el Concello de Vigo, TrenLab (Renfe), Gradiant, Netaccede, Escuela de Organización Industrial (EOI), Talenom y EDM Legal.

II Premio al Emprendedor de Año en Galicia

En el marco del evento, el viernes día 9 se entregará el II Premio al Emprendedor de Año en Galicia, una iniciativa impulsada por los organizadores del encuentro junto al Instituto Galego do Talento, Treintayseis y Quincemil, que parte de la elaboración de un novedoso ranking con los 15 Refentes del Emprendimiento en Galicia. De entre estas quince figuras, con una trayectoria y reconocimiento en el ecosistema emprendedor una será roconocida con dicho galardón.