Lanzan en Vigo una aplicación de comida a domicilio en exclusiva para los barrios de la ciudad

Glovo, Uber Eats y el resto de plataformas digitales ya tiene competencia local en Vigo. Este octubre se ha estrenado una aplicación de comida a domicilio con ADN 100% vigués, que trata de impulsar los comercios de los barrios.

Se llama Deevoro y ya está disponible tanto en Google Play como en la App Store. El objetivo de la plataforma es fomentar los pedidos con bares y restaurantes de los barrios, tanto a domicilio como para recoger.

Además, presumen de no pagar tarifas extra por los pedidos. Ofrecen un desglose completo de la factura y recalcan que "nada aparece después de pagar". Además, señalan que no guardan los datos de la tarjeta utilizada en ningún momento.

Aunque lo más innovador es el apoyo a los clubes y entidades locales. Estas se pueden registrar en la aplicación y sus socios pueden apoyarlos aportando el 10% del precio de la comida.

"Esa aportación no es un recargo que pagues tú: sale de la comisión que la plataforma cobra al comercio. El precio que ves es el que pagas", indican desde Deevoro, que ya cuentan en su aplicación con socios como el Club Deportivo Coya, el Alcabre F.S. o el Baiona Linense.