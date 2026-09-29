Así transformó Vialia Vigo la actividad social de la ciudad: Hoy cumple cinco años

Un 29 de septiembre, pero de 2021, abría sus puertas Vialia Vigo, un centro comercial diseñado por Thom Mayne que fue una realidad tras 15 años de proyectos, trámites y construcción.

El regidor de Vigo, Abel Caballero, y el humorista vigués Miguel Lago fueron los maestros de ceremonia en el marco de un evento que se convirtió en la gran inauguración en la urbe olívica de la pospandemia.

Los 30.000 metros cuadrados repartidos en las tres plantas de Vialia estaban llamados a reformular la actividad social, lúdica y cultural de la ciudad. Y así ha sido a lo largo de este lustro en el que el centro comercial, además de su dotación de tiendas, servicios, cine y restauración; ha acogido grandes eventos y se ha convertido en punto de encuentro para miles de jóvenes -incluso para los trends virales, como el de farmear aura-. No han faltado conciertos, concursos de baile o talleres familiares, entre otras muchas actividades.

Una de las actividades celebradas en Vialia. Cedida

Sus inmediaciones, dotadas con pistas deportivas y parques infantiles propician -junto a su mirador- lo anterior. Además, es posible que este enclave refuerce su papel en la popular Navidad viguesa, acogiendo este año el mercadillo Cíes Market y la Noria, que buscan emplazamiento tras su salida -todavía no confirmada oficialmente- de la Alameda.

Así, en 2025 la plaza pública sobre el centro comercial albergó las pistas de hielo "Vialia on Ice", un mercadillo con 75 casetas navideñas, pérgolas y estructuras de madera "a modo de jaimas" y un árbol de Navidad con iluminación LED de 15 metros de altura y 5 de diámetro, así como un tren infantil navideño.

Encendido de las luces de Navidad de Vialia. Treintayseis

La celebración oficial del lustro de Vialia tuvo lugar el pasado fin de semana. La música corrió a cargo de Alejo Stivel, de Tequila, que ofreció un concierto a primera hora de la noche del sábado.

Desde el centro comercial quisieron dar las gracias "a todas las personas que nos habéis acompañado durante estos cinco años, compartiendo con nosotros tantos momentos, celebraciones y recuerdos".