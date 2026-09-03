Oysho estrena en Vigo un nuevo modelo de tienda en uno de los edificios emblemáticos de Príncipe

La calle Príncipe de Vigo puede presumir desde este jueves de tener una de las tiendas de referencia de Oysho, la marca de moda de Inditex especializada en deporte y tiempo libre.

Se trata de una "flagship", es decir, un buque insignia con la que la firma estrena un nuevo concepto de tienda y lo hace "en casa", en Galicia, y en una de las principales calles comerciales de la ciudad olívica.

Ubicada en el número 25, supondrá el cierre del anterior local situado en la misma calle y de la del Centro Comercial Gran Vía, concentrando en este nuevo espacio su espacio en la ciudad, así como los 27 trabajadores que disponen.

El nuevo local está, además, en uno de los edificios emblemáticos de Príncipe, el que albergó el histórico Estudio Pacheco, que se ha remozado buscando mantener la esencia del inmueble. El granito es un ejemplo, presente en todas las plantas, así como el lucernario y la galería de la segunda planta.

Nueva tienda de Oysho en Vigo. Treintayseis

El edificio cuenta con cinco pisos, tres de ellos dedicados a la colección, y un espacio de más de 500 metros cuadrados.

Llama la atención la ausencia de escaparate como tal, que se sustituyen por paneles que se ven desde el exterior y mesas expuestas hacia la calle.

Desde Oysho remarcan la importancia a la hora de presentar el producto, y como ejemplo aparece uno de sus productos estrella dentro de una caja de agua, una chaqueta que ejemplifica la apuesta por las prendas técnicas y de calidad, para un uso deportivo pero también urbano.

La presentación de esta nueva tienda, que se ha abierto al público a las 11:00 horas, se completará a partir de las 19:30 horas con una sesión especial del Oysho Running Club, con salida desde el propio edificio y llegada a Gemma & Naza Cheesecakes.