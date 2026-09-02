Inditex y su apuesta por el Paseo de Príncipe, en Vigo: Edificios históricos y tiendas grandes y eficientes

Rúa do Príncipe o, dicho de otra manera, la milla de oro de Vigo, el eje central de las compras en la ciudad olívica, escribirá este jueves un nuevo episodio de su historia comercial con la apertura de un nuevo Oysho en el número 25.

La firma deportiva y cómoda del Grupo Inditex se desplegará en una superficie de 1.300 metros cuadrados repartidos en tres plantas. La reforma, iniciada a comienzos de este 2026, concluyó con éxito y dará respuesta a la línea estratégica de la compañía de concentrarse en los epicentros de las ciudades y, en este caso, de un vial tan emblemático como es Príncipe.

Más concretamente, hablan desde el grupo, de una "apuesta por ejes prime" y "emplazamientos de primer orden" para hacer tiendas "más grandes y mejor dotadas tecnológicamente".

Zara Home, una de las actualizaciones más recientes

Así, Oysho viene a completar un camino ya trazado por otras tiendas de la marca como la propia Zara, Massimo Dutti o Pull and Bear, emplazados en edificios de varias plantas y reformados estratégicamente. También de Zara Home.

Precisamente, Zara Home cambiaba su ubicación oficial al número 52 en diciembre de 2024, justo a tiempo para las compras navideñas. En este caso, 400 metros cuadrados y dos plantas con opciones de decoración y menaje de hogar al estilo Inditex.

Zara Home Vigo, a agosto de 2026. P.P.F.

Más concretamente, la planta baja se reserva, actualmente, para productos de cocina, comedor, salón y cosmética. Mientras que en el caso de la primera planta, esta se concibió para enseres de dormitorio y baño, además de una sección especial para los más pequeños.

Paralelamente a la política de la compañía, Zara Home incorporó soluciones tecnológicas en beneficio de la experiencia de compra, así como un punto de recogida y devolución de pedidos online. Además, esta tienda -conectada a la plataforma Inergy- fue ideada bajo un enfoque ecoeficiente, utilizando sistemas avanzados de refrigeración, calefacción e iluminación LED.

Zara Home Vigo, a agosto de 2026. P.P.F.

El buque insignia de Inditex volvió a Príncipe en 2022

Tras la apertura, en prepandemia, de un nuevo Pull and Bear en el número 36 de Príncipe, el buque insignia de la multinacional, Zara, pasaba a ocupar el corazón de este vial: el número 42 que, hasta el momento, había sido la sede de la firma C&A -ahora presente en el Centro Comercial Gran Vía-.

Tras confirmarlo, por aquel entonces, el regidor local, Abel Caballero, las cuatro plantas de Zara en Urzáiz se mudaban a otras cuatro en pleno Príncipe. La tienda marca la actividad comercial de todo el entorno y es vecina de Zara Home, Pull, Oysho y Massimo Dutti.

Escaparate de Zara, en Vigo. P.P.F.

Resta por ver los planes de la compañía gallega para Stradivarius y Bershka que, actualmente, ocupan otro punto de referencia en la urbe olívica: Urzáiz. Con todo, no parece que vaya a haber muchos cambios en lo que a estos puntos se refiere, pues, al menos en el caso de Bershka, la tienda de Urzáiz sufrió recientemente una importante renovación para adaptarse a los nuevos códigos de la compañía en materia de eficiencia y tecnología.