El comercio local de Vigo convertirá el centro en un gran escaparate al aire libre este fin de semana

El comercio local de Vigo volverá a salir a la calle este próximo fin de semana. Los próximos 4, 5 y 6 de septiembre, más de 30 locales convertirán el centro en "un gran escaparate al aire libre".

Estos días, la asociación Vigo Centro, Centro Comercial Abierto ha organizado el Market Outlet Pasarela Stock Vigo Centro. Así, más de 30 comercios ofrecerán productos de moda, lencería, zapatería, complementos y piel de primeras firmas y descuentos de hasta el 80%.

Ahora bien, según la organización, Pasarela Stock quiere ser mucho más que un outlet: "Pretende el comercio a la calle, generar ambiente en el centro y acercar nuestros establecimientos a vecinos y visitantes, poniendo en valor el comercio local y de proximidad".

Además, la cita contará con música en directo, así como un desfile de avance de la temporada otoño-invierno, con prendas de las tiendas asociadas a Vigo Centro. La inauguración tendrá lugar el jueves 4 de septiembre, a las 11:00 horas, en Policarpo Sanz.