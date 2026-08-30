Inditex estrenará este jueves nueva tienda en Vigo con una actividad especial

Inditex prepara un nuevo desembarco en Vigo. La marca internacional abrirá una nueva tienda de Oysho en la calle Príncipe, que tendrá una inauguración especial, con el deporte en el centro de la propuesta.

La nueva tienda de Oysho en Vigo estará ubicada en el número 25 de la calle Príncipe. Su inauguración tendrá lugar este jueves 3 de septiembre, cuando la compañía ha organizado una actividad especial para dar bienvenida a sus nuevos clientes.

En concreto, Oysho celebrará la apertura de su nuevo local en la ciudad olívica con una sesión especial de OYSHO Running Club, que comenzará a partir de las 19:30 horas.

Se trata de una pequeña jornada de running que comenzará en el número 25 de la calle Príncipe y rematará a tan solo 600 metros de la tienda, en el local de Gemma & Naza Cheesecakes, al principio del Paseo de Alfonso XII.

Oysho ofrecerá servicio de guardarropa y regalos, así como una celebración por todo lo alto. Los runners podrán disfrutar de una sesión DJ, cheesecakes y un "muy buen ambiente en uno de los spots más cool de Vigo", en palabras de la marca de Inditex.

Como se puede observar en la web del evento, las plazas están agotadas. Quienes hayan logrado anotarse deberán llegar 15 minutos antes de la hora programada y deben estar atentos al correo electrónico y a las redes sociales en caso de cancelación por climatología adversa.