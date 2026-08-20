El Concello de Vigo invertirá 1,86 millones de euros en la reforma integral del Mercado de Teis

La Xunta de Goberno Local de Vigo aprobará este viernes la licitación de las obras para la reforma integral del mercado de Teis, una actuación que contará con un presupuesto de 1.867.000 euros y un plazo aproximado de ejecución de siete meses, según ha avanzado el alcalde, Abel Caballero.

La intervención supondrá una renovación profunda tanto del interior como del exterior del inmueble. En la zona interior se sustituirá el pavimento, se mejorarán los sistemas de recogida de aguas y saneamiento y se llevarán a cabo trabajos de reparación y pintura.

Además, la iluminación actual será reemplazada por equipos de mayor eficiencia energética. "Vamos a tener la mejor tecnología", ha señalado el regidor.

El proyecto contempla también la creación de nuevos espacios para las oficinas de dirección, la demolición y construcción de escaleras y la reubicación de la cafetería y del espacio polivalente de usos múltiples.

Una de las principales mejoras será la instalación de dos ascensores con capacidad para ocho personas cada uno, además de la sustitución de 18 ventanas y la renovación completa de la entrada del mercado.

La reforma incorporará también nuevos aseos adaptados para personas con movilidad reducida y diferentes actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad. Entre ellas figura la demolición de una de las escaleras exteriores para sustituirla por una rampa.

La cafetería podrá funcionar con el mercado cerrado

En el exterior se repararán las paredes, ventanas y puertas del edificio y se habilitará un acceso independiente a la cafetería, lo que permitirá que el establecimiento pueda permanecer abierto aunque el resto del mercado esté cerrado.

El proyecto incluye además la impermeabilización completa de las terrazas y la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta, con el objetivo de reducir el consumo energético del inmueble.

Caballero resumió la actuación como una renovación que pretende conservar la identidad de esta histórica plaza de abastos al tiempo que moderniza sus instalaciones. "Es la unión de la tradición del mercado de Teis con la modernidad en la construcción", ha afirmado.

Una reforma "con años de retraso"

El concejal del PP de Vigo Miguel Martín ha criticado que la licitación de la reforma del mercado de Teis llegue, a su juicio, "con años de retraso" y después de que el Concello tuviese que devolver fondos europeos por incumplir los plazos.

"¿De qué saca ahora pecho el alcalde? El Mercado de Teis lleva seis años esperando una reforma prometida y anunciada una y otra vez", ha reprochado el edil popular, que ha acusado al gobierno local de haber perdido 700.000 euros de fondos Next Generation destinados inicialmente al proyecto.

Según Martín, la consecuencia es que "ahora ese dinero lo tenemos que poner todos los vigueses para poder sacar adelante un proyecto para Teis que hace años que ya debería estar listo".

Martín ha ampliado sus críticas al estado general de los mercados municipales y ha asegurado que el caso de Teis "no es sino la muestra de cómo están nuestros mercados municipales, abandonados por este gobierno".

Como ejemplo, ha citado el mercado de O Calvario, que, según ha señalado, necesita "una inversión urgente que ni se espera".

Además también ha censurado la negativa del Concello a solicitar el sello de Mercados de Excelencia, una medida que, ha defendido, serviría para potenciar estos espacios comerciales y que cuenta, según ha afirmado, con el respaldo de los propios placeros.