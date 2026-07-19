La tienda de electrodomésticos del barrio vigués de Teis que innova vendiendo por TikTok

El pequeño comercio es uno de los sellos de identidad del barrio vigués de Teis, donde conviven todo tipo de negocios. Dos de ellos son Tak Tak y Electro Tak, dos establecimientos familiares que han encontrado en la calle Sanjurjo Badía el lugar idóneo para crecer.

La primera semilla del proyecto la plantó Imad, hermano de Yassim, cuando en 2018 abrió un bazar en la calle Sanjurjo Badía, la principal arteria del barrio. La familia ya contaba con una larga experiencia en el sector y vio potencial en la zona. "Mi padre siempre se dedicó a los negocios y nosotros crecimos en ese ambiente", explica Yassim. Pero, mientras su hermano emprendió con el bazar -Tak Tak-, él decidió especializarse en un sector con mayor recorrido: la electrónica.

Es por eso que, con poco más de 20 años, Yassim decidió emprender su propio negocio, Electro Tak, situado en la misma calle del bazar. "Antes de irme a otro sitio, preferí apostar por un barrio donde ya me conocía la gente", apunta.

En apenas unos meses, el proyecto fue un éxito y tuvo que traspasarse del pequeño local en el que comenzó a uno mucho más amplio, a apenas unas puertas del Tak Tak, en el que pueden ofertar muchos más productos. "Al final todo funciona con electrónica", explica Yassim el éxito del negocio.

La buena acogida del barrio se hace latente en las reseñas de Google, donde el establecimiento tiene una puntuación de 4,9 estrellas y varias centenas de comentarios positivos. "¡Muy agradables!", "El dueño es un encanto, nos aconsejó y orientó con mucha profesionalidad", "Es maravilloso que todavía existan tiendas con tanta profesionalidad, cortesía y de confianza como esta", son algunos de los que se pueden leer.

Precisamente, la atención al cliente es el valor diferencial del comercio. "Competir en precio con cadenas nacionales no siempre es fácil, pero el valor añadido está en el servicio, la atención personalizada y la posibilidad de resolver problemas de forma inmediata", comenta el emprendedor.

Más allá de electrodomésticos, en Electro Tak también reparan teléfonos móviles, arreglan electrodomésticos, realizan pequeñas instalaciones eléctricas, hacen copias de llaves, venden accesorios para telefonía, productos de menaje o artículos de cerrajería. Cada trabajador está especializado en un área concreta, lo que les permite ofrecer un servicio más amplio y profesional.

Del mostrador a las redes sociales

Pese a contar con una clientela amplia y estable, Yassim busca expandir el negocio a través de las redes sociales. "El objetivo hace unos años era abrir tiendas físicas pero hoy la prioridad pasa por crecer en internet", explica.

Las tendencias de consumo están cambiando y cada vez más los usuarios, especialmente la gente joven, se decantan por comprar por internet. Esto llevó a Yassim a experimentar con la venta online, especialmente a través de TikTok Shop, una plataforma que considera una de las grandes oportunidades para el pequeño comercio.

"Subimos productos que sabemos que tienen un precio muy competitivo y la respuesta está siendo muy buena", explica. De hecho, asegura que con apenas un par de vídeos llegó a facturar varios miles de euros. Se trata de una expansión digital con la que Electro Tak demuestra que el comercio de barrio también puede evolucionar y adaptarse a las novedades que ofrece internet.