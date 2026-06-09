El Centro Comercial Camelias busca vendedores para su mercadillo de segunda mano Garage Sale Market

El Centro Comercial Camelias prepara su próximo 'Garage Sale Market', que tendrá lugar los días 3 y 4 de julio

Libros, menaje, objetos de decoración, artículos vintage o tecnologías que ya no utilizas también merecen una segunda oportunidad y el Centro Comercial Camelias te facilitará otorgársela. Los días 3 y 4 de julio organizará su próximo Garage Sale Market, cuyo objetivo es dar una segunda vida a estos artículos y fomentar un consumo más sostenible.

La iniciativa permitirá a particulares vender objetos de segunda mano y darles una nueva vida, convirtiendo aquello que ya no usan en una oportunidad para ganar un dinero extra. Tendrá lugar el primer fin de semana de julio, con horario de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas

"Queremos ofrecer a los vecinos una oportunidad sencilla para vaciar armarios, estanterías y trasteros, al mismo tiempo que fomentamos la reutilización y el consumo responsable", explican desde la organización, que ha abierto el periodo de inscripciones.

La participación está abierta exclusivamente a personas mayores de 18 años y las plazas son limitadas. Cabe subrayar que no se admitirán productos falsificados, ropa ni productos nuevos destinados a reventa profesional.

Además, la organización recuerda que actúa únicamente como cedente del espacio y seleccionará a los participantes para mantener la calidad del evento. Las personas interesadas pueden solicitar su inscripción enviando sus datos de contacto, fotos y listado de los artículos que desean vender enviando un e-mail a info@cameliascc.com.

Horario Garage Sale Market