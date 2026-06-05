Gran Vía de Vigo celebra sus 20 años por todo lo alto: sorteo de un coche y actividades para toda la familia

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo ha celebrado este viernes sus 20 años, con un acto especial que ha contado con la participación del alcalde Abel Caballero y el anuncio de la programación especial con motivo de este aniversario.

El regidor olívico ha acompañado al director y a la subdirectora del centro comercial, Fernando Pinto y Sandra Jácome, durante la celebración. Pinto y Jácome han anunciado las principales iniciativas que formarán parte del 20 aniversario del Gran Vía, bajo el lema '20 años siendo tu punto de encuentro'.

Uno de los grandes protagonistas de este aniversario será el sorteo de un coche BYD ATTO 2 DM-i. Los clientes deberán realizar compras en el centro comercial y subir sus tickets a la app Club de los Disfrutones. El sorteo permanecerá activo desde hoy hasta el 31 de octubre de 2026 y cada ticket registrado supondrá una nueva oportunidad de conseguir el coche.

Además, coincidiendo con esta celebración, Gran Vía de Vigo pondrá en marcha un sorteo exclusivo para empleados como reconocimiento a las personas que forman parte del día a día del centro. En concreto, se sortearán tarjetas regalo entre las personas trabajadoras, con el "objetivo de agradecer su implicación, esfuerzo y compromiso durante estos 20 años".

Actividades especiales

La programación especial arrancará los días 19 y 20 de junio con una acción dirigida a los amantes del cine. Los visitantes podrán participar en un concurso cinematográfico en el que deberán demostrar sus conocimientos cinéfilos para conseguir entradas gratuitas para las salas de Ocine.

La música también tendrá un papel destacado dentro de la programación con el espectáculo gratuito “Los 2000. El Nuevo Musical. ¡Yo Quiero Bailar!". Se celebrará el sábado 20 de junio a las 19:00 horas en los jardines de la cubierta del centro comercial y repasará algunos de los grandes éxitos musicales de la década de los 2000.

Además, el centro comercial sorteará 24 plazas dobles para disfrutar del espectáculo desde una zona preferente de sillas. Los interesados podrán participar a través de la app Club de los Disfrutones hasta el 18 de junio.

Los más pequeños también tendrán su espacio protagonista dentro del aniversario. El sábado 27 de junio a las 18:00 horas, la Planta 2 acogerá el concierto infantil de A Gramola Gominola, que incluirá regalos para los niños y niñas asistentes pertenecientes al Club de los Disfrutones, hasta agotar existencias.