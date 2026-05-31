Kiosko Lamberetadas, medio siglo de prensa tradicional y pago en efectivo en Vigo: "Están matando el papel"

El auge de internet y las redes sociales ha transformado por completo cómo reciben información los vecinos y las vecinas de Vigo. Muchos quioscos han tenido que cerrar durante este proceso, tan sólo los más afianzados y más queridos han sobrevivido al paso del tiempo.

Este es el caso de Kiosko Lamberetadas, ubicado en el número 16 de Rúa do Canceleiro. Durante más de 40 años ha ofrecido los mejores periódicos diarios, revistas y 'chuches' a los vecinos del centro de Vigo, especialmente aquellos que viven en las inmediaciones de Rosalía de Castro.

Beatriz Carrera es su actual dueña y fue clienta habitual durante su infancia. "Tengo 42 años y esto ya estaba abierto cuando yo era pequeña", apunta la quiosquera, que recuerda a las antiguas propietarias del local: Blanca y Gloria.

"Venía a comprar chuches, luego de adolescente las revistas y, más tarde, la prensa para mis padres", afirma esta autónoma, que se puso al frente de Lamberetadas hace ocho años, cuando dejó su oficio de cocinera para "asentar" su vida: "Quería tener un hijo".

"Los vecinos son maravillosos"

Beatriz explica a Treintayseis que "sabía que lo quería traspasar" y decidió dar el paso y cambiar su rumbo profesional. Los vecinos de Rosalía acogieron de maravilla a la nueva propietaria de su quiosco de confianza.

"En todos lados hay gente especial, pero la mayoría de los vecinos son maravillosos", asegura la quiosquera del centro de Vigo, que detalla que la mayoría de sus clientes son "gente más mayor" que continúa comprando su cabecera de confianza en papel.

Kiosko Lamberetadas S.P.

Trabajar en tu barrio "siempre ayuda": "Te conocen, es distinto. De hecho, yo tuve una mi hija, me quedé embarazada estando aquí y todos me trajeron un regalo". Beatriz considera que el entorno de Rosalía de Castro es un barrio "bastante familiar", ya que siempre se mueven en "los mismos ambientes" y siempre ven "las mismas caras".

"Rosalía es una pequeña isla dentro de lo que es el centro", afirma la autónoma, que tan sólo cierra tres días al año, aquellos en los que no hay prensa diaria: Año Nuevo, Navidad y el Sábado Santo. Este oasis de amor al papel se mantiene vivo gracias al esfuerzo y al sacrificio de Beatriz.

"Lo están matando"

Entrar en Lamberetadas supone volver a principios de los 2000. La estética, las revistas de corazón y el trato al cliente han permanecido intactos al paso de los años y a la revolución digital. De hecho, es uno de los pocos comercios en los que no aceptan el pago con tarjeta y continúan trabajando sólo con efectivo.

Ahora bien, pese a vender más de 100 ejemplares diarios de prensa escrita cada día, reconoce que el negocio va a menos. "El papel lo están matando, no es porque se muera, lo están matando", asevera la quiosquera que considera que la inmediatez de las redes sociales y los bulos son "el problema".

Ya no se vende tanta prensa escrita como antes. Las revistas sí que mantienen su volumen de negocio, pero no han impedido que las ventas del quiosco se enfoquen en "coleccionables, muñequitos o cromos". También ofrece contenido digital como tarjetas prepago, paysafe card o tarjetas para Nintendo.

Kiosko Lamberetadas, interior S.P.

Por esta razón, Beatriz se está preparando una oposición. "Llegará un momento en el que se morirá, por desgracia. Entonces yo voy buscando, también soy joven y no quiero atarme a esto toda la vida", afirma, así como subraya que le "da pena" por el trato cercano con la gente.