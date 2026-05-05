Vuelve uno de los mercados vintage temporales más populares de Vigo: Será este mes de mayo

El mercado temporal vintage "Vintax market" volverá al centro de la ciudad este mes de mayo. La cita será, los próximos 15 y 16 de mayo, en la planta baja del centro comercial Plaza Elíptica de Vigo, en donde habrá ropa de segunda mano y de autor, y complementos sostenibles, como bolsos o bisutería hecha a mano.

Tal y como indican desde la organización, el plazo de inscripción está abierto a artistas, artesanos, diseñadores, vendedores de ropa de segunda mano y, en general, a todos los creativos que apuesten por moda, accesorios y productos sostenibles, ya sean pendientes, collares, anillos, bolsos, ropa, ecobags, velas, ilustraciones u obras de arte.

La intención de este evento es dar visibilidad a marcas, artesanos y artistas que apuestan por la reutilización, la fabricación propia, la creatividad y el consumo consciente.

El mercado, al que se podrá acceder por la calle Bolivia, comenzará las 12:00 horas ambos días y cerrará a las 20:30 horas.

La organización, la misma que da vida al mercado de arte y creatividad Mona, subraya que el Vintax Market es "un espacio dedicado a la moda sostenible y circular para promover el consumo responsable y consciente". Además, parte de lo recaudado con las inscripciones se destinará a una causa benéfica.