Una nueva tienda de ropa abrirá en Vigo: Ocupará el local que dejó Dadá en Ronda de Don Bosco

A comienzos de este 2026, la zapatería viguesa Dadá anunciaba el cierre de su primera tienda, la que durante las tres últimas décadas estuvo abierta en Ronda de Don Bosco, en pleno centro de la ciudad.

En este caso, el cierre no suponía el cese de la actividad comercial de la mítica zapatería, que mantendrá abiertas el resto de sus tiendas, entre ellas, las de Príncipe. Lamentablemente, caso diferente es el de otros proyectos comerciales que, en los últimos meses, han dicho adiós en la ciudad olívica, algunos, en este entorno, abriendo un pequeño desierto comercial.

Con todo, parece que en el número 64 todavía hay cabida para otros proyectos, concretamente, para el que nonna&go abrirá allí. Estos días, la tienda de moda anuncia su "próxima apertura" e insta a los clientes a seguirla en sus redes sociales (@nonnagostore).

Nueva apertura en Vigo. P.P.F.

Se trata de una tienda con presencia, actualmente, en Bueu y Pontevedra, pero que también realiza envíos al resto de la Península y Baleares. Sus prendas siguen la tendencia con cierta atemporalidad, y están pensadas para el día a día sin renunciar a ir a la moda.