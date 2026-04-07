Nueva vida para el local de Confecciones Alfonso: "Es una apuesta por el comercio histórico de Vigo" Treintayseis

Uno de los locales clásicos del centro de Vigo recupera desde este martes la actividad gracias a la llegada de un nuevo negocio que lo ha elegido para "apostar por el comercio histórico" de la ciudad.

Se trata de Sintimones, el negocio de ropa interior masculina, que se ha trasladado desde Ronda de Don Bosco hasta Eduardo Iglesias, esquina con la calle del Progreso, donde se ubicaba Confecciones Alfonso, una de las tiendas históricas de Vigo.

Esta tienda de moda, que también vendía moda íntima para hombres y mujeres, cerró sus puertas en 2018 y el local llevaba vacío desde entonces.

"En cuanto vi la oportunidad de mudarnos aquí, no lo dudé", explica a Treintayseis Javi Barciela, gerente de Sintimones, antes de que empiece a llegar la gente a la inauguración de la nueva tienda.

Según comenta, durante los meses de obras y rehabilitación del local, la futura apertura ha generado mucha expectación entre los vecinos que pasaban por delante por saber quién era el heredero de Confecciones Alfonso.

Eso sí, Barciela se ha esforzado en "mantener la esencia" del antiguo negocio, pero "con la modernidad" de Sintimones, con 15 años de vida en la ciudad. Así, mantiene los estantes antiguos como parte del mobiliario e incluso ha creado una "cápsula del tiempo" en uno de los escaparates.

En donde antes se exponía parte del muestrario de ropa interior femenino y fajas, ahora se puede ver un maniquí perteneciente a la época de Confecciones Alfonso vestido de una marca centenaria que vendía el antiguo negocio y que también vende el nuevo; a esto se suma una bolsa de la época.

"Cápsula del tiempo". Treintayseis

De Confecciones Alfonso también se puede ver un letrero en el interior, mezclado con su eslogan, "Gallardo y altanero", rescatado de la letra del clásico de Conchita Piquer, Tatuaje.

El orgulloso nuevo ocupante del local ha estado acompañado del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha sido el encargado de cortar la cinta protocolaria de toda inauguración, del concelleiro de Comercio, Ángel Rivas, y de la gerente de la asociación de comerciantes Zona Vigo Centro, Luz Álvarez, entre otros muchos vecinos y amigos que se han acercado al evento.