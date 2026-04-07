Entradas gratis para el cine a cambio de donar sangre: La acción solidaria del Gran Vía de Vigo

Bajo el lema "Donar es de cine", el Centro Comercial Gran Vía de Vigo y la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia impulsarán las donaciones de sangre este mes de abril ofreciendo, a cambio, entradas para disfrutar de películas.

La acción se celebrará, concretamente, el próximo viernes 10 y sábado 11 de abril. Se hará mediante la instalación de una unidad móvil ubicada en la entrada principal del centro comercial, frente a la rotonda.

Según fuentes del centro comercial, durante estas dos jornadas, las personas que realicen una donación recibirán como agradecimiento una entrada de cine para OCINE Premium Gran Vía.

El horario de la campaña será el viernes de 09:30 horas a 14:30 horas y de 15:30 horas a 21:00 horas, y el sábado, de 10:00 horas a 15:00 horas. En este sentido, el objetivo será facilitar la participación de donantes en distintas franjas horarias.

Las entradas se entregarán hasta agotar existencias, con un límite de 100 unidades, dirigidas a las primeras personas que participen en la acción.

Esta iniciativa responde "a la necesidad constante de mantener estables las reservas de sangre en Galicia en periodos en los que desciende el número de donaciones". Desde la organización se recuerda que donar sangre es un proceso seguro, rápido y fundamental para el funcionamiento del sistema sanitario, ya que permite atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos y situaciones de urgencia.

En palabras de Sandra Jácome, subdirectora del Centro Comercial Gran Vía de Vigo, "esta iniciativa es especialmente importante porque contribuye directamente a salvar vidas. La donación de sangre es imprescindible para el sistema sanitario y acciones como esta ayudan a concienciar y facilitar que más personas den ese paso".