Centro Comercial Gran Vía de Vigo

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La iniciativa 'Hora del Planeta' llega a Vigo: un centro comercial apagará sus luces por el planeta

El centro comercial Gran Vía de Vigo se suma así a la iniciativa global 'La Hora del Planeta' promovida por WWF, con un apagado que tendrá lugar el 28 de marzo de 20:30 a 21:30 horas

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La iniciativa 'La hora del Planeta', promovida por la ONG World Wildlife Fund (WWF), llegará a Vigo de la mano del Centro Comercial Gran Vía. Un año más, las luces del edificio se apagarán con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de actuar frente al cambio climático.

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El apagado simbólico, uno de los mayores movimientos globales en defensa de la naturaleza, se llevará a cabo el próximo 28 de marzo, entre las 20:30 y las 21:30 horas. No afectarán a todas las instalaciones, se quedarán sin luz la fachada del edificio, los proyectores de las jardineras y un tercio de la iluminación del aparcamiento.

"Sumarnos a la 'Hora del Planeta' es una forma de recordar que cada gesto cuenta. Desde Gran Vía de Vigo trabajamos para integrar medidas sostenibles en nuestro día a día y esta acción simbólica refleja nuestro compromiso real", ha apuntado el director del centro, Fernando Pinto.

De esta forma, aseguran que Gran Vía de Vigo contribuye de manera directa a la reducción del consumo energético y de las emisiones de carbono, sumándose a millones de personas, empresas e instituciones de todo el mundo que, durante una hora, apagan sus luces para enviar un mensaje claro en defensa del planeta.