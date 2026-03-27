La iniciativa 'Hora del Planeta' llega a Vigo: un centro comercial apagará sus luces por el planeta

La iniciativa 'La hora del Planeta', promovida por la ONG World Wildlife Fund (WWF), llegará a Vigo de la mano del Centro Comercial Gran Vía. Un año más, las luces del edificio se apagarán con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de actuar frente al cambio climático.

El apagado simbólico, uno de los mayores movimientos globales en defensa de la naturaleza, se llevará a cabo el próximo 28 de marzo, entre las 20:30 y las 21:30 horas. No afectarán a todas las instalaciones, se quedarán sin luz la fachada del edificio, los proyectores de las jardineras y un tercio de la iluminación del aparcamiento.

"Sumarnos a la 'Hora del Planeta' es una forma de recordar que cada gesto cuenta. Desde Gran Vía de Vigo trabajamos para integrar medidas sostenibles en nuestro día a día y esta acción simbólica refleja nuestro compromiso real", ha apuntado el director del centro, Fernando Pinto.

De esta forma, aseguran que Gran Vía de Vigo contribuye de manera directa a la reducción del consumo energético y de las emisiones de carbono, sumándose a millones de personas, empresas e instituciones de todo el mundo que, durante una hora, apagan sus luces para enviar un mensaje claro en defensa del planeta.