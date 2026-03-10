Abre en Vigo una zapatería de calzado barefoot: "Son la mejor opción para el desarrollo de los niños" Cedida

La ciudad de Vigo da la bienvenida a Ánima Barefoot, una tienda de calzado respetuoso para niños y adultos donde todos los zapatos son barefoot. La zapatería, que abrirá sus puertas el próximo lunes 16 de marzo, se encuentra situada en el número 15 de la calle Álvaro Cunqueiro.

Estela, su propietaria, confiesa a Treintayseis que se trata de un proyecto muy personal al que llevaba años "dándole vueltas". Educadora infantil de formación, desde la carrera mostró un gran interés por el calzado respetuoso debido a la importancia de los pies para el desarrollo de los niños. "Durante los primeros años siempre es mejor que los niños vayan descalzos pero si hay que elegir un calzado, el barefoot es lo mejor", explica.

El punto de inflexión llegó con su primer hijo. "Ahí fue donde me puse a investigar más a fondo y a apuntarme a cursos para aprender más", explica. Así fue como descubrió el barefoot y decidió que iban a ser los zapatos que usara su hijo, sin embargo, sentía la necesidad de probarlos antes de comprarlos y no encontró ninguna tienda en Vigo que tuviera gran variedad de este tipo de productos. "Entendí que yo podía dar un servicio que no se estaba dando en la ciudad", explica.

Así fue como, animada por su padre, Estela decidió emprender en la ciudad de Vigo, con un proyecto que le emociona y apasiona a partes iguales.