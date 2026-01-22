Esta nueva tienda de Vigo obsequiará con un balón de fútbol a sus primeros 50 clientes

Una nueva tienda, en este caso, especializada en fútbol, abrirá sus puertas en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Será este próximo viernes, día 23 de enero, en la planta 0, que albergará el único espacio de la marca en toda la provincia de Pontevedra.

Además, los primeros 50 clientes serán obsequiados con un balón de fútbol, eso sí, deberán acudir vestidos con una camiseta futbolera. Se trata de Fútbol Emotion, propuesta que ampliará la oferta deportiva del centro con un amplio catálogo de botas, equipaciones oficiales, accesorios y productos para porteros y jugadores, tanto amateurs como profesionales.

Tal y como explicaron desde el Gran Vía, esta marca destaca por su enfoque experto, el asesoramiento personalizado y por una fuerte vinculación con la cultura futbolística.

Además del regalo de balones, los posibles compradores tendrán la posibilidad, durante todo el primer fin de semana de apertura, de disfrutar de un 10% de descuento adicional.