¿Qué horarios tienen los comercios y supermercados en Vigo en Nochevieja y Año Nuevo?

¿Tienes todo listo para despedir el 2025 como se merece? Tras Nochebuena y Navidad llega el momento de preparar la Nochevieja y dar la bienvenida a 2026 con familiares y amigos. Por si te falta algún detalle de última hora, te contamos los horarios de supermercados y centros comerciales en Vigo.

En Treintayseis recopilamos los horarios de cierre de los principales supermercados de la ciudad olívica para que no te encuentres con el temido cartel de 'Cerrado' y puedas disfrutar sin imprevistos de tus celebraciones.

¿Hasta qué hora abren los supermercados y comercios de Vigo en Nochevieja?

Fin de año está a la vuelta de la esquina y, con él, las habituales reuniones con familiares y amigos. Aunque lo ideal es tenerlo todo preparado con antelación, siempre puede surgir un imprevisto de última hora que te haga pasar un mal trago.

Para esos casos, los supermercados y comercios de Vigo abrirán sus puertas el 31 de diciembre, aunque lo harán con un horario especial y cierres adelantados. De este modo, los establecimientos facilitan que sus trabajadores puedan disfrutar de la jornada sin renunciar a dar servicio a quienes apuran las compras hasta el último momento.

Los centros comerciales de Vigo (Vialia Vigo, Camelias, Gran Vía y A Laxe) abrirán sus puertas el día 31 de diciembre, aunque la mayoría de sus tiendas operarán con horario reducido. Los establecimientos del grupo Inditex (Stradivarius, Zara, Pull&Bear, entre otros) cerrarán a las 18:00 horas.

Mercadona

Tal y como figura en la página web de Mercadona, los supermercados de la ciudad contarán con un horario especial el día de Nochevieja: abrirán sus puertas de 09:00 a 19:00 horas. A su vez, el Día de Año Nuevo permanecerán cerrados al público.

Gadis

Los Supermercados Gadis de Vigo permanecerán abiertos con un horario reducido y diferente al habitual. El horario de cierre aproximado será a las 20:00 horas. No obstante, se recomienda consultar el horario específico de cada tienda para evitar encontrar el cartel de 'Cerrado'. El 1 de enero cerrarán sus puertas.

Froiz

Otro de los supermercados disponibles para este 31 de diciembre es Froiz, cuyo horario de apertura será hasta las 20:00 horas, salvo en algunos establecimientos, como el del Mercado del Calvario, que mantendrán su horario habitual y cerrarán a las 15:00 horas.

De la misma forma, cerrarán el 1 de enero por ser festivo por el Día de Año Nuevo.

Alcampo

Vigo cuenta con varias tiendas Alcampo, cuyo horario de cierre es a las 22:00 horas. No obstante, para este 31 de diciembre, se desconoce si se adelantará el cierre, ya que dicha información no figura disponible. Sí se ha informado del cierre del 1 de enero.

Familia

Este 31 de diciembre podrás hacer tus compras en Autoservicios Familia. Las tiendas de Vigo abrirán de 09:00 a 19:30 horas. El día 1 de enero cierran.

Eroski Center

Por su parte, Eroski Center compartirá el mismo horario de cierre que otros establecimientos vigueses. Sus puertas cerrarán a las 19:30 horas para que sus trabajadores puedan llegar con tiempo a la cena de Nochevieja. Además, cierran en Año Nuevo, permitiendo a todos disfrutar de sus familiares y amigos.

Carrefour

El horario de las tiendas Carrefour depende de cada establecimiento. Mientras que el Carrefour Vigo Travesía cerrará a las 19:00 horas, algunos formatos express permanecerán abiertos hasta las 01:00 horas.

Carrefour Express Rúa Bolivia, 4 : de 07:00 a 01:00 horas (Nochevieja y Año Nuevo)

: de 07:00 a 01:00 horas (Nochevieja y Año Nuevo) Carrefour Express Rúa Urzáiz, 132 : de 09:00 a 22:00 horas (cierra en Año Nuevo)

: de 09:00 a 22:00 horas (cierra en Año Nuevo) Carrefour Express Avenida de las Camelias, 115 : de 09:00 a 22:00 horas (cierra en Año Nuevo)

: de 09:00 a 22:00 horas (cierra en Año Nuevo) Carrefour Vigo Travesía, 202: de 09:00 a 19:00 horas (cierra en Año Nuevo)

de 09:00 a 19:00 horas (cierra en Año Nuevo) Carrefour Vigo Gran Vía (Rúa do Miradoiro, 2) : de 09:00 a 19:00 horas (cierra en Año Nuevo)

: de 09:00 a 19:00 horas (cierra en Año Nuevo) Carrefour Express Avenida da Florida, 4: de 09:00 a 21:00 horas (cierra en Año Nuevo)

de 09:00 a 21:00 horas (cierra en Año Nuevo) Carrefour Express Teixugueras, 23: de 09:00 a 22:00 horas (cierra en Año Nuevo)

Claudio Express

El horario de Claudio Express depende de cada establecimiento. No obstante, se recomienda consultar en tienda para verificar el horario tanto del cierre del 31 de diciembre como del 1 de enero.

Supermercado Claudio Express (R. de Rosalía de Castro, 18) : de 09:00 a 21:00 horas

: de 09:00 a 21:00 horas Supermercado Claudio Express (R. Portela, 10) : de 08:00 a 00:00 horas

: de 08:00 a 00:00 horas Supermercado Claudio Express (Av. de Madrid, 66) : de 07:00 a 23:00 horas

: de 07:00 a 23:00 horas Supermercado Claudio Express (Plaza de España) : abierto 24 horas

: abierto 24 horas Supermercado Claudio Express (Av. de Beiramar, 53): de 07:00 a 23:00 horas

Lidl

El horario de cierre de las tiendas Lidl en Vigo está programado para las 19:00 horas.

Dia

Las tiendas Dia abrirán en horario especial hasta las 18:00 horas el día de Nochevieja, por lo que hay que adelantar las últimas compras para evitar encontrar el cartel de 'Cerrado'. En Año Nuevo permanecerán cerradas.

Spar Express

Se recomienda consultar los horarios en la página web, ya que algunos de ellos pueden cambiar tanto en Nochevieja como en Año Nuevo: