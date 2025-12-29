Fruterías de Vigo ante un fin de año con la uva más cara: "La tradición es la tradición, se compra igual"

Las fruterías y las pescaderías de Vigo son las grandes protagonistas de la ciudad durante los últimos días del año. Los vigueses se acercan con cierto temor a sus comercios de confianza para comprar los mariscos y las uvas que comerán este Fin de Año. Y es que la fruta, como el pescado fresco, es más cara que hace un año.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el precio de la fruta se ha incrementado un 7,1% respecto al año anterior. La uva, un clásico navideño, no se iba a quedar atrás. Un estudio elaborado por FACUA-Consumidores en Acción indica que la variante blanca sin pepita ha subido un 37,69% en el último mes.

"La uva ha subido bastante. En el último mes, pero ahora estos días subió bastante también", afirma a Treintayseis Isabel, frutera de una tienda en García Barbón. Explica que la fruta más demandada a finales de año es ahora entre 1 y 1,50 euros más cara por kilo que hace 30 días.

Esta cifra concuerda con lo que los vigueses pueden experimentar en algunos supermercados de la ciudad. Como se puede observar en la comparativa de Facua, la uva sin pepita costaba entre 1,50 y 1,89 euros en Aldi, Eroski y Carrefour a principios de noviembre y, a principios de diciembre, su precio se sitúa entre los 2,09 y los 2,69 euros.

Lucía, frutera que también trabaja en esta céntrica calle viguesa, ha experimentado estos incrementos en su local. "Cuando empezó la temporada en septiembre hubo un precio estable, ahora volvió a subir y estos días quedará igual o baja", asegura a este medio.

¿Subirán los precios en Nochevieja?

Según indican las fruteras consultadas por Treintayseis, los vigueses suelen comprar las uvas uno o dos días antes del 31 de diciembre. Antes no se puede, ya que esta fruta "se estropea enseguida". "Suelen comprarle como mucho el lunes, sino el propio día", afirma Lucía.

Isabel y Lucía explican que el precio de la uva se mantendrá igual o, incluso, bajará estos días. "Si viene mucha, igual viene un día de oferta", asegura desde la primera detrás del mostrador, ya que los proveedores tratan de vender toda la uva antes del nuevo año.

En cambio, Mari, frutera en el Mercado do Progreso, no ha experimentado una subida de precios este último mes y espera que se mantenga igual estos días antes de fin de año."Si sube más del precio al que ya está, mecachis", señala, indicando a su vez que vende la uva procedente de Alicante a 3,90 euros por kilogramo.

Uvas sin pepitas de una frutería del centro de Vigo Treintayseis

A pesar de no sufrir un aumento de los precios de la uva este último mes, Mari sí aprecia una subida con respecto a hace un año. Aun así, continúa recogiendo reservas para fin de año como en Nocheviejas anteriores, especialmente de sus clientas habituales. "Ya cuentas con ese kilo más lo que tienes que traer", explica.

¿La tradición manda?

Ahora bien, Mari considera que el ambiente de Navidad "está un poco rarillo". "Las personas están cambiando. Ahora ya pierdes un poco las costumbres de antes", indica, recordando que antes se cenaba coliflor con bacalao mientras que sus hijos "jamás comieron coliflor el día de Navidad".

El encarecimiento de la uva podría haber supuesto un cambio en una de las costumbres más arraigadas para finalizar el año. En cambio, las fruteras consideran que la gente "se las llevan aunque sea cara". "La tradición es la tradición, se compra igual", concluye Isabel, que explica que a partir de enero dejan de vender uva. "Empieza la dieta y la uva engorda muchísimo", asegura.

Además, incide en que la subidas casi son indetectables en el bolsillo de sus clientes. "Si llevas medio kilo, no la notas mucho. La uva se vende cara, protestamos todos, pero la vendemos", concluye antes de continuar con sus tareas del turno de tarde.