Las pescaderías de Vigo sufren los altos precios del marisco: "No noto que sea Navidad"

La Xunta de Galicia autorizó este martes la extracción de vieira en la ría de Arousa (Pontevedra) durante los próximos tres días. Las toxinas, la contaminación y el cambio climático han reducido de forma "abismal" la producción de marisco en las rías gallegas, que cuenta con días contados para faenar.

Esta falta de oferta ha impactado directamente en las pescaderías de Vigo esta Navidad. Al no haber vieiras, berberechos o centollas como en años anteriores, su precio escala exponencialmente. "Este año ya empezó caro", apunta Miriam, de la pescadería Devigoalmar del Mercado do Progreso.

Según datos de Pesca de Galicia, las mariscadoras y los mariscadores gallegos capturaron más de 11 millones de kilos de crustáceos y bivalvos en 2019. Este año, esta cifra se ha reducido hasta los 4,2 millones, lo que supone un descenso del 61,82% en seis años.

A su vez, durante este tiempo, el precio medio del marisco ha pasado de los 9,88 euros por kilo de 2019 hasta los 14,09 euros por kilo de este año. Por tanto, comprar marisco para Nochebuena o Fin de Año es ahora un 42,61% más caro que antes de la pandemia, lo que supone todo un reto para las trabajadoras del sector.

La gente no congela para Navidad, por el precio "no compensa"

Con la llegada de la Navidad, estos precios aún son más elevados. Pueden encarecerse hasta un 30% a lo largo del mes de diciembre y, para paliar esta subida gradual, los clientes trataban de comprar fresco con anterioridad para ahorrarse unos euros. Según las pescaderías de Vigo, "ya no compensa".

"El año pasado ya teníamos encargos y este año yo creo que la gente está esperando a última hora", apunta Miriam, que añade: "Lo compran fresco directamente, porque ya no compensa cogerlo ahora fresco y congelarlo". Además, el poder adquisitivo del consumidor es menor y no esperan grandes ventas: "No noto que sea Navidad", afirma.

Esta situación afecta directamente en su negocio. Muchos pescaderos y pescaderas llevan años prescindiendo de vender algunas variedades de marisco, que solo ofrecen por encargo. Es el caso de Miriam, pero también de su compañera de O Progreso, Tita, de Pescadería Tita.

"El problema es que, por los temporales que hay, hay muy poca mercancía y va más cara", recalca la veterana pescantina, que añade que "todo lo que es de aquí se dispara muchísimo"; en referencia a las centollas y las nécoras, lo más demandado en fechas navideñas.

"Sólo hay vieira gallega congelada"

Según datos del IPC calculado INE, el marisco fresco acumula una subida del 4% y el congelado un 3%. El encarecimiento de estos productos del mar también ha cambiado las preferencias de los consumidores, que prescinden de una calidad mayor para ajustarse a sus bolsillos.

El ejemplo claro es la vieira fresca. La falta de su variedad gallega provoca que los clientes de las pescaderías de Vigo tiendan a comprar el marisco procedente de Francia. "Este año no hubo fresca, solo hay vieira gallega congelada", explica Tita, que subraya que la diferencia de precio entre el producto local y el foráneo es "abismal".

Como también incide Óscar Silva, de la pescadería Costafresca, la vieira gallega se vende por unidad, mientras que la francesa por kilo. Esto implica que el precio por unidad de la variante local asciende a los 5 euros, mientras que el producto extranjero cuesta sobre 13 euros el kilo, lo que supone un gasto de 2 o 3 euros por vieira.

El coste se duplica si se compra local. También sucede en la almeja o en los berberechos, cuyas mariscadoras también han sufrido el impacto de la contaminación y del cambio climático estos últimos años, que han provocado diversos paros de producción y protestas frente a la sede de la Consellería do Mar.