Estos son los domingos y festivos que abrirá el centro comercial Gran Vía de Vigo esta Navidad 2025

La Navidad es una de las temporadas de compras más importantes del año. El gasto de los consumidores se dispara en sectores como el retail, la tecnología y el entretenimiento, especialmente a partir del Black Friday, cuando muchos aprovechan para ahorrar algo de dinero.

Cada vez son más quienes adelantan sus compras navideñas, ya sea para evitar que se agote el producto deseado o para librarse de las largas colas. En este contexto, el centro comercial Gran Vía de Vigo ha anunciado las fechas de apertura para los próximos domingos y festivos de diciembre.

Domingos y festivos que abrirá Gran Vía esta Navidad 2025

Los comercios fallegos pueden abrir durante 10 domingos y festivos, según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG). De este modo, para facilitar las compras navideñas, Gran Vía contará con un horario especial de apertura en Navidad.

A continuación, te detallamos los domingos y festivos de aperturas previstos en el centro comercial Gran Vía de Vigo durante el mes de diciembre:

Sábado, 6 de diciembre (Día de la Constitución)

Lunes, 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

Domingo, 14 de diciembre

Domingo, 21 de diciembre

Domingo, 28 de diciembre

De cara a 2026, el escenario más problema es que las tiendas de Gran Vía permanecen los dos primeros domingos del mes. El domingo 4 de enero, previo al Día de Reyes, y el domingo 12 de enero, fecha de inicio de las rebajas de invierno.

Gran Vía: programación navideña 2025

La Navidad también ha llegado al centro comercial Gran Vía, que este 2025 contará con un gran musical protagonizado por Papá Noel. El próximo 14 de diciembre, en la Planta 2, se celebrará este espectáculo gratuito y dirigido a todos los públicos, con dos pases: a las 16:30 horas y a las 19:00 horas.

"Este musical nos presenta a un Papá Noel muy especial. Entre canciones, juegos y un toque de nuevas tecnologías, este Papá Noel moderno despierta en los niños valores tan importantes como la solidaridad, la ilusión y la esperanza", explica el centro.

Aunque el espectáculo es gratuito, Gran Vía sortea 16 entradas triples (1 adulto + 2 menores) para vivirlo desde una zona de sillas con asiento reservado. Para participar, es necesario tener la app del Club de los Disfrutones.