El "Vintax Market" regresará al Centro Comercial Plaza Elíptica de Vigo en diciembre

Una edición anterior del "Vintax Market" en el Centro Comercial Plaza Elíptica de Vigo. Vintax Market

El mercado vintage de ropa y complementos de segunda mano "Vintax Market" regresará al Centro Comercial Plaza Elíptica de Vigo el próximo mes de diciembre, concretamente, los días 4, 5, 11 y 12 del próximo mes. Además de ropa "reciclada", los compradores también podrán adquirir complementos sostenibles hechos a mano como bolsos o bisutería.

Más de 30 profesionales, repartidos en cuatro días, se sumarán a esta tercera edición del mercado, cuyo objetivo final será dar visibilidad a marcas y artesanos que apuestan por la reutilización y la fabricación propia.

La entrada será libre a la zona en la que se ubicará el mercado: La planta baja del Centro Comercial Plaza Elíptica de Vigo. Estará abierto entre las 12:00 horas y las 20:30 horas.

Es posible, todavía, participar como expositor. Para ello habrá que rellenar un formulario al que se accede mediante la cuenta de Instagram del Vintax Market.

Desde la organización invitan a acudir para adquirir regalos navideños "con alma y responsabilidad".